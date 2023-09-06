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Что Беларусь может предложить Узбекистану? Детали сотрудничества обсуждают на пленарном заседании I Белорусско-узбекского женского бизнес-форума
Что может предложить Беларусь дружественному Узбекистану? Показываем сегодня у Национальной библиотеки. Здесь проходит пленарное заседание I Белорусско-узбекского женского бизнес-форума. Приветствие участницам направил Александр Лукашенко. На ключевое мероприятие съехались предпринимательницы из всех регионов Узбекистана и Беларуси.
Подробности у Катерины Круталевич.
Белорусско-узбекский женский бизнес-форум
Перед Национальной библиотекой организовали выставку того, что белорусы могут предложить сегодня узбекским партнерам, и, конечно, это только часть того, что делегация уже успела посмотреть в стране. С утра председателя Сената Олий Мажлиса (так называется узбекский парламент) Танзилу Нарбаеву встречала председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Качанова. Приехали некоторые губернаторы. Почему? Узбекская сторона заинтересована во всем. Если в СССР республика была сырьевой базой, то мы технологической. Белорусы готовы предложить сельскохозяйственную, легковую, грузовую, даже медицинскую технику, и интерес к ней есть. Министр образования предлагает учить студентов в Минске, особенно медиков, Ташкент тоже заинтересован в этом.
Приехали предпринимательницы из всех регионов. Большой интерес в туризме, в торговле. И вообще такое количество бизнесменов непросто привести без, что называется, политический воли. Этому способствует межпарламентское сотрудничество.
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