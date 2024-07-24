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Что будет с популярной торговой сетью "Остров чистоты и вкуса"? МАРТ прокомментировал ситуацию
Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов на пресс-конференции прокомментировал ситуацию с торговой сетью "Остров чистоты и вкуса", сообщает БЕЛТА.
"Мы больших проблем с банкротством этой сети не видим, поскольку участников на рынке с аналогичными товарами достаточно много. Почему эта ситуация возникла? Это давняя история, они достаточно давно шли к этому неудачному завершению. Когда мы узнали об этом, взяли процесс под свой контроль, пытались всеми силами как-то помочь в рамках нашей компетенции, но у них сформировался за последние пять лет настоящий ком проблем. Это не сиюминутные трудности, проблемы созревали долго. Это и неудачные финансовые вложения, и стратегия развития бизнеса - он рос у них очень быстро, и не каждая компания при таком большом росте способна справиться. Поэтому, конечно, очень важно иметь квалифицированный персонал, который может управлять масштабированием торговой сети, не создавая финансовых проблем и других вопросов", - сказал Алексей Богданов.
По его словам, проблемы торговой сети не удалось решить никакими инструментами, в том числе банковскими кредитами и рассрочками платежей. "Мы собирали банки, всех участников рынка, и производителей, и поставщиков, и представителей самой сети, общались с ними, но проблема не решилась. Торговая сеть будет ликвидирована, наверное, это уже практически произошло. Но для потребителей проблем не будет, на местах работают их конкуренты, которые активно закрывают этот сегмент рынка", - отметил министр.
Фото: БЕЛТА
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