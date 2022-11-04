Что дальше будем делать? - Лукашенко начал посещение БНБК с вопроса на перспективу

Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу развития отечественного научного потенциала с учетом опыта создания Белорусской национальной биотехнологической корпорации, пишет БелТА.



Первый вопрос от Президента по прибытии сразу на перспективу: "Что дальше будем делать?" Несмотря на то, что проект БНБК практически уникальный.



Главе государства доложили, что с момента начала строительства уже ввели в эксплуатацию почти сотню объектов.



Александр Лукашенко детально интересовался, какое участие в реализации проекта принимала Национальная академия наук, насколько отечественная академическая и прикладная наука была готова к "такому космическому строительству".



Белорусские ученые имели определенные наработки, но не было подобного производства и спроса. Теперь же есть возможность на базе БНБК поднять на новый уровень и отечественную науку в сфере микробиологии, на что и ориентирует глава государства.



Он также обратил внимание на развитие сырьевой базы БНБК: "Это локомотив. Это не чужое. Это наше, родное. И в части наделения земельными ресурсами надо идти на условия лучшие".