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"Гвинеальное" продвижение Беларуси в Африке
Белорусское качество - это своего рода показатель во многих странах мира, в том числе России, Китае. А теперь и в африканских. Еще во времена Советского Союза сюда поставлялась белорусская техника, а будущие врачи и инженеры из Африки учились в наших вузах. Почему бы Беларуси не открыть регион заново? Уже есть хороший пример взаимодействия - это Зимбабве, где очень тепло встречали белорусского лидера, а товарооборот между странами стремительно растет. Сейчас берем чуть севернее.
В столицу Экваториальной Гвинеи, город Малабо, на неделе отправилась правительственная делегация Беларуси во главе с министром иностранных дел.
Журналисты заметили, что даже гербы Беларуси и Экваториальной Гвинеи как бы намекают двум странам: общие интересы есть. Да и первый исторический визит президента этой страны в Минск дал понять: африканским партнерам с белорусами по пути. Корреспондент Агентства теленовостей Илона Волынец тоже отправилась в Малабо. Как приняли нашу делегацию и зачем белорусско-гвинейская толока копала землю? Эксклюзив АТН.
"Гвинеальное" продвижение
Площадь Экваториальной Гвинеи всего 28 тысяч квадратных километров (ее еще надо поискать на карте Африканского континента). Население - 1 млн 700 человек.
Экваториальная Гвинея - одна из самых богатых стран региона: занимает первое место по ВВП на душу населения. Для белорусов это направление пока незнакомое: здесь не пробовали ни наши молочные продукты, ни колбасу, сюда еще не доехал ни наш трактор, ни жодинский автогигант. Разве что бывали единичные любопытные туристы. Страны разделяют свыше 6 тысяч километров. Перелет составил 14 часов.
Малабо - столица Экваториальной Гвинеи, крупный финансовый центр, а еще это самый старый город в стране. Здесь очень много сооружений в колониальном стиле. При этом достаточно и современных зданий. Взять, к примеру, конференц-центр "Сипопо", где проходят международные встречи. Здесь же впервые принимали и белорусскую делегацию во главе с министром иностранных дел.
Мы с вами имеем очень важное поручение от наших глав государств по укреплению нашего дальнейшего сотрудничества. Основная приоритетная задача - наполнить его конкретным содержанием. За эксклюзивным интервью готовы побегать и гвинейские журналисты. Бартоломе Ондо Мба Янг представляет местную телекомпанию. О Беларуси не просто слышал, в Минске был в сентябре. Показывает фото, сделанное в Музее историиВеликой Отечественной войны и в Парке высоких технологий.
Тогда Бартоломе освещал исторический первый визит президента Экваториальной Гвинеи в Беларусь. Договоренности на высшем уровне скрепили соглашениями в дипломатии, сельском хозяйстве, медицине, образовании.
Бартоломе Ондо Мба Янг, журналист:
Беларусь оказалась гораздо интереснее, чем я ее представлял или читал в интернете. Очень запомнились предприятия, которые мы посетили. У вас мощный IT-сектор. Надеюсь, что наши страны будут сотрудничать. Крупнейшие богатые державы не случайно интересуются Африканским континентом. Экваториальная Гвинея богата запасами бокситов, нефти, газа, золота и алмазов. Доходы распределяются крайне неравномерно: у многих нет даже доступа к чистой воде, а детская смертность в стране остается на высоком уровне. Белорусы готовы помочь и с поставками лекарств, и с подготовкой медицинских кадров, и со строительством больниц.
Они хотели бы, чтобы мы, с одной стороны, помогли запустить больницы, показали, как нужно работать, с другой, помогли обеспечить подготовку локального медперсонала, чтобы улучшить качество работы.
Их земля - непаханое поле возможностей. При таком благоприятном климате страна практически ничего не производит сама. Министр сельского хозяйства без прикрас показал белорусскому коллеге незавидную реальность.
Необходимо определить, какая техника необходима для обработки почвы, и заключить контракт на поставку такой техники. Специалисты нашего Института почвоведения и защиты растений должны помочь им разобраться с агрохимией почвы, с необходимым количеством минеральных удобрений. Хуан Хосе Ндонг Томо, министр сельского хозяйства, животноводства и земельного развития Экваториальной Гвинеи:
Беларусь не зависит от других стран, Беларусь сама производит продукты питания. И это очень хорошо. А мы 95 % продукции покупаем в Европе, а там – кризис. И что нам делать? Нам нужно обеспечить свою продовольственную безопасность, поэтому с Беларусью мы хотим сотрудничать и перенимать ваш опыт.О продовольственной безопасности в первую очередь сказал и президент Экваториальной Гвинеи, принимая министра иностранных дел Беларуси. Страна устала от партнеров, которые думают только о своем месте под солнцем, отправляя в тень интересы африканского народа.
В числе приоритетных направлений сотрудничества обсуждались вопросы развития взаимодействия в сфере сельского хозяйства, продовольственной безопасности, промышленной кооперации, здравоохранения, науки, технологий, строительства, образования, культуры. Уже намечены конкретные проекты и направления сотрудничества.Подтвердил президент Экваториальной Гвинеи и приглашение белорусскому лидеру посетить эту африканскую страну. Но прежде масштабная подготовка.
Вице-президент Экваториальной Гвинеи также тепло встретил нашу делегацию и подтвердил: поездка в Минск уже в рабочем графике в конце ноября. А вот белорусы в Малабо приехали не оставить след, а шагнуть дальше. Страна может стать логистическим центром для продвижения нашей продукции в 54 государства, которые входят в Африканскую континентальную зону свободной торговли.
Вспомним государственный визитПрезидента Беларуси в Зимбабве. Тогда экономический эффект составил 200 млн долларов.
"Им нравится, что мы не пришли к ним как колонизаторы", - отметил Президент.
Александр Лукашенко рассказал, что готовится его визит в Экваториальную Гвинею, и напомнил, что президент этой страны был недавно в Минске. Беларусь готова помогать и обучать людей. "Надо технологии - передадим по производству техники, станков. Все, что мы делаем по сельскому хозяйству. Спрос огромный. Они хотят с такими государствами, как мы, сотрудничать. Они уже не лезут к этим великим", - отметил белорусский лидер.
Из Малабо белорусская делегация уехала не с пустыми руками. Подписан итоговый протокол о сотрудничестве в разных сферах. И это только начало.
Определили конкретные приоритеты дальнейшего взаимодействия, интересные направления, по которым мы видим перспективы сотрудничества. Также мы будем организовывать совместный конкурс проектов в научно-технической сфере.Клементе Феррейро Вильярино, министр жилищных и гражданских объектов и градостроительства Экваториальной Гвинеи:
У нас немало перспектив в сфере строительства, к примеру, это может быть возведение жилых домов или предприятий по производству стройматериалов. Беларусь - высокотехнологичная страна, и у вас много возможностей. На чужие ресурсы белорусы не претендуют, мы за цивилизованное партнерство, в котором выигрывают две стороны. Но чтобы вырастить достойный совместный урожай, нужно потрудиться. Причем на обоих континентах.
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