"Гвинеальное" продвижение Беларуси в Африке

Необходимо определить, какая техника необходима для обработки почвы, и заключить контракт на поставку такой техники. Специалисты нашего Института почвоведения и защиты растений должны помочь им разобраться с агрохимией почвы, с необходимым количеством минеральных удобрений. Хуан Хосе Ндонг Томо, министр сельского хозяйства, животноводства и земельного развития Экваториальной Гвинеи:

Беларусь не зависит от других стран, Беларусь сама производит продукты питания. И это очень хорошо. А мы 95 % продукции покупаем в Европе, а там – кризис. И что нам делать? Нам нужно обеспечить свою продовольственную безопасность, поэтому с Беларусью мы хотим сотрудничать и перенимать ваш опыт. О продовольственной безопасности в первую очередь сказал и президент Экваториальной Гвинеи, принимая министра иностранных дел Беларуси. Страна устала от партнеров, которые думают только о своем месте под солнцем, отправляя в тень интересы африканского народа.



Вместном аграрном колледже готовят специалистов для сельского хозяйства. Есть что-то вроде экспериментальных грядок. Белорусы приехали не с пустыми руками - предложили вместе высадить наши сорта клубники. Мастер-класс от профильного министра.



С посадкой яблони оказалось сложнее. Копали ямы белорусско-гвинейской толокой. А чтобы наверняка выросли плоды дружбы, оставили несколько видов отечественных удобрений. Беларусь готова поделиться опытом ведения сельского хозяйства от рекомендаций по посеву отдельных сельхозкультур до создания аграрных кластеров. Организуем и подготовку кадров. Было же желание у партнеров взяться за лопату.



Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси