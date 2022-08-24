Что нового предлагают внести в закон о торговле?

Больше белорусских товаров на полке магазинов и отмена уведомлений субъектов хозяйствования, которые намерены заниматься торговлей. МАРТ активно работает над новациями закона по вопросам торговли и общепита. Среди предложений, например, отмена согласования с местной властью режима работы ночных магазинов и торговых центров после 11 вечера и до 7 утра. Конечно, есть и исключение - это те, кто торгует алкоголем. А еще в перечне нововведений развитие розницы с использованием не только интернет-магазинов, а также приложений для мобильных устройств и других информационных ресурсов.