Что нужно делать, чтобы покупатель снова приходил за белорусскими товарами - смотрите в "Экономической среде"

Надо понимать, что та продукция, которую мы производим, не уникальна. Такую продукцию многие производят. И для того чтобы преодолевать конкуренцию, надо непосредственно быть, чувствовать и участвовать во всех процессах.

Игорь Назарук, заместитель министра иностранных дел Беларуси