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Что нужно делать, чтобы покупатель снова приходил за белорусскими товарами - смотрите в "Экономической среде"

В Год качества говорим о том, как качественно продвигать продукцию. Тема первого в 2024 году выпуска ток-шоу "Экономическая среда" - товаропроводящие сети. Задачи - удержать традиционные рынки и закрепиться на новых. А также загрузить производственные мощности и нарастить объемы продаж. Сервисное обслуживание, создание мультибрендовых центров, открытие торговых точек. Что еще важно? Бренд "Сделано в Беларуси" - как продать грамотно?

Надо понимать, что та продукция, которую мы производим, не уникальна. Такую продукцию многие производят. И для того чтобы преодолевать конкуренцию, надо непосредственно быть, чувствовать и участвовать во всех процессах.
Игорь Назарук, заместитель министра иностранных дел Беларуси

В Год качества продолжаем простым языком говорить о сложных экономических процессах в стране и за ее пределами. Смотрите ток-шоу "Экономическая среда" 10 января сразу после "Панорамы".

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