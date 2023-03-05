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Что объединяет Беларусь и Татарстан? Ответ смотрите 9 марта в специальном репортаже АТН "Казан дружбы"
Стоит отметить, что каждый регион России интересен нам по-своему. И хорошо, когда точек соприкосновения много. Развитие промышленности, внедрение инноваций, бережное отношение к сельскому хозяйству и сохранение истории - все это объединяет Беларусь и Татарстан. В этом убедились и журналисты Агентства теленовостей. За несколько съемочных дней они исколесили всю республику.
Побывали и в современном IT-парке Казани, увидели, как с огромного конвейера сходят знаменитые КАМАЗы и, конечно, пообщались с теми, кто здесь представляет белорусские предприятия. Всего так сразу и не расскажешь, лучше - смотреть! Специальный репортаж "Казан дружбы" в нашем эфире в четверг после "Панорамы". Не пропустите!
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