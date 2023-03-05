Что объединяет Беларусь и Татарстан? Ответ смотрите 9 марта в специальном репортаже АТН "Казан дружбы"

Стоит отметить, что каждый регион России интересен нам по-своему. И хорошо, когда точек соприкосновения много. Развитие промышленности, внедрение инноваций, бережное отношение к сельскому хозяйству и сохранение истории - все это объединяет Беларусь и Татарстан. В этом убедились и журналисты Агентства теленовостей. За несколько съемочных дней они исколесили всю республику.