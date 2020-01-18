Что обещает теплая погода полям с озимыми культурами

Необычно теплый январь господствует в Беларуси. На календаре середина зимы, а за окном - лужи. Так, на севере страны температурый фон превышает климатическую норму на 5-8 градусов. Кое-где появляется информация, что в лесу проснулись подснежники, на деревьях набухли почки.



Ольга Масловская задалась вопросом (видео).

