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Что обещает теплая погода полям с озимыми культурами

Необычно теплый январь господствует в Беларуси. На календаре середина зимы, а за окном - лужи. Так, на севере страны температурый фон превышает климатическую норму на 5-8 градусов. Кое-где появляется информация, что в лесу проснулись подснежники, на деревьях набухли почки.

Ольга Масловская задалась вопросом (видео).

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