Что ответил Лукашенко на просьбу о расширении возможностей для покупки сельхозтехники в лизинг

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о состоянии и задачах развития промышленности поручил расширить возможности для приобретения сельхозтехники в лизинг, сообщает БЕЛТА .

С такой просьбой к главе государства обратился председатель Минского облисполкома Александр Турчин. Он доложил, что в настоящее время на сельхозпредприятиях столичного региона эксплуатируется более 25 тыс. единиц самоходной и прицепной техники. На гарантийном обслуживании находится 1302 единицы, или 5 %. В 2022 году приобретено 1330 единиц отечественной техники, в 2023-м - 1256.



Наиболее востребованными в хозяйствах являются энергонасыщенные тракторы. Их в Минской области всего 1673, в том числе 146 - на гарантийном обслуживании, а 729 - эксплуатируются свыше 10 лет. "К сожалению, в этой категории техники у нас наибольшее количество отказов на одну единицу - 2,55 случая на каждую единицу, - сказал председатель Миноблисполкома. - Основные причины поломок в гарантийный период - выход из строя гидравлической системы (19 %) и неисправность электрооборудования (17 %)". По его словам, есть также нарекания по поводу качества кормоуборочных комбайнов.



Александр Турчин подчеркнул, что сельскохозяйственные организации региона очень заинтересованы в приобретении энергонасыщенных тракторов МТЗ 3522, потребность - около 150 единиц. Однако есть проблема с расчетами за такую технику: "Указ № 146 позволяет брать в лизинг технику на комфортных условиях - на семь с половиной лет под 2 % годовых. Но после ужесточения подходов к рейтингованию сельхозорганизаций компанией "Промагролизинг" по Минской области порядка 70 % сельхозпредприятий по их критериям являются неплатежеспособными, и они лизинговую технику брать не могут".



В этой связи председатель Миноблисполкома обратился к Президенту с просьбой вернуться к тому механизму финансирования при покупке техники, который существовал ранее, то есть чтобы решение принималось облисполкомом под его гарантии в случае невозврата лизинговых платежей предприятиями компенсировать их за счет бюджета.

"Мы сегодня с удовольствием ежегодно готовы покупать МТЗ - именно энергонасыщенный трактор, который у нас работает круглый год - весенний сев, заготовка кормов, озимый сев, дальше органика, то есть он у нас круглый год в работе", - пояснил Александр Турчин.



Президент, выслушав губернатора, обратился с вопросом к премьер-министру Роману Головченко: "Чего вы в правительстве не собрались и не обсудили эти подходы и не внесли предложения?"



"Есть ваше требование: никакой массовой раздачи техники по стране быть не должно. У нас были случаи, особенно с Витебской и Могилевской областями, по накапливанию долгов, - пояснил руководитель правительства. - Сейчас ситуация с платежной дисциплиной улучшилась, но такие факты были, и они висели тяжелым бременем".



"То, о чем Александр Генрихович говорит, сейчас этот вопрос находится на площадке правительства в стадии решения, - продолжил Роман Головченко. - Но делать это на всю страну я считаю нецелесообразным. Это снижает требовательность и расхолаживает кадры. По Минской области вопрос решаемый".



"Вы огулом не раздавайте, - сказал на это Александр Лукашенко. - Если губернатор просит (определенное количество техники. - Прим. ред.), у него для этого есть средства (в лизинг взять), пусть берет. Но каждый год вы будете из бюджета забирать деньги (то есть в случае несвоевременной оплаты предприятиями, купившими технику в лизинг, финансирование области из госбюджета может быть уменьшено на сумму образовавшейся задолженности. - Прим. ред.). Поэтому пусть они думают, кому трактор отдать и за кого они будут платить, если хозяйства не рассчитаются".



"Этого, собственно, и добивались такими более жесткими методами", - отметил в свою очередь Роман Головченко.



Отдельный момент, на который обратил внимание глава государства, - это отношение к технике, ее обслуживание и соблюдение трудовой дисциплины. Такие сложные, дорогостоящие машины нужно отдавать в те хозяйства, где будут обеспечены соответствующие условия хранения, планового ремонта, обслуживания и эксплуатации. Примеры таких, можно сказать, образцовых мехдворов по стране есть, и Президент не раз ориентировал руководителей в регионах, чтобы они перенимали этот опыт. "Если этого нет, будут отказы и будет плохо работать, - предупредил Александр Лукашенко. - Абы кому эту технику не отдашь. Этот тракторок надо обслужить, посадить два человека на него (закрепить за ним конкретных работников. - Прим. ред.), и, как самолет летает, так и он будет работать круглые сутки. Вот как надо его эксплуатировать".



Президент еще раз сделал акцент на необходимости строго соблюдения дисциплины на всех уровнях - как со стороны работников, которые эксплуатируют технику, так и на более высоком уровне - руководителей хозяйств и регионов, которые должны и с подчиненных требовать, и сами проявлять ответственность в выполнении поставленных перед ними задач.

