Что поручил Лукашенко по итогам большого селектора

Большое селекторное совещание по уборочной кампании этого сезона состоялось сегодня на уровне Президента. Глава государства сегодня был на связи со всеми областными центрами страны.

Большой селектор по уборочной кампании

Нерешенные вопросы в отрасли, состояние зерноочистительных комплексов, госзаказ, людские ресурсы, порядок и дисциплина. Вопросов масса и все нужно держать в поле зрения. О готовности к жатве спрашивали не только с губернаторов, хотя они в этом вопросе несут ответственность номер один. Глава государства дал возможность высказаться каждому ответственному за сферу. Говоря прямо, это экзамен для всего АПК. Президент ориентирует на полнейшую мобилизацию сил и средств. Сейчас всем нужно максимально напрячься, подготовить людей и проверить технику. Проблема, скажет Президент, системная. Техосмотр к началу уборочных работ в Гомельской области, например, не прошли больше половины комбайнов. Такая же ситуация в Витебском регионе, данный вопрос надо решать сегодня. В целом в этом году ожидается неплохой урожай зерновых и зернобобовых. Но аграрии делают поправку на сложные погодные условия, связанные с засухой. Дождей в стране не было почти полтора месяца. Тем не менее ожидается достаточный сбор объемов хлеба, госзаказ будет выполнен. Плюс остались запасы с прошлого года. Но для обеспечения устойчивой работы животноводства необходимо дополнительно закупить небольшое количество зерна. Как уже говорил Александр Лукашенко, мы это сделаем в России, тем более что цены сейчас самые привлекательные, можно купить по себестоимости.

Президент: Зерно сегодня сродни золотовалютным резервам

Говоря о погодных условиях, Александр Лукашенко обратил внимание, что ситуация везде сложилась разная: в одних регионах земли пострадали больше, в других меньше.

"Я прекрасно понимаю, это не прошлогодние условия. Если 40 дней в стране не было дождей, то, естественно, на всех районах это как-то отразилось. Но ссылаться на то, что вот беда, сгорели все, - это неправильно. Да, мы не получим прошлогодний рекордный урожай, но я от вас этого и не требую. Если вы в прошлом году смогли взять 10,5 млн зерна всех культур, я прошу от вас 9. И мы можем собрать, если организуемся и у нас будет нормальная дисциплина", - подчеркнул глава государства.

Лукашенко о кадровой дисциплине в АПК: Лучше воевать в поле, чем на фронте

По поручению главы государства Комитет госконтроля, прокуратура совместно с правоохранительными органами проводили и продолжают проверки в отрасли. И судя по докладам, констатирует Президент, везде не без проблем. Основные претензии - низкая готовность элеваторов, хранилищ и проблемы с механизаторскими кадрами. Опять же извечное - приписки. Есть проблемы и с заготовкой кормов. Причины те же: неисправная техника, нарушение технологических регламентов и трудовой дисциплины. С учетом всех перечисленных претензий и недочетов Александр Лукашенко требует высочайшего уровня организации работы. Кадровая дисциплина должна быть образцовой.





Уборка хлеба - дело всенародное

"Никто никому не поможет. Вы посмотрите, что высветилось по зерновой сделке. Все такие рачительные, все так помогают Украине, и все вокруг отказались пропустить через свою территорию вывозное зерно из Украины. Поляки и другие так радели за Украину, что сегодня отказались вообще напрочь продукцию из Украины пускать на свою территорию. Вот и весь рынок, - заявил Президент. - Поэтому мы должны организоваться, мобилизоваться, спланировать нашу работу, чтобы наш народ был накормлен, одет и обут".

Госзаказ должен быть выполнен, уборка хлеба - дело всенародное. Для этой кампании дополнительно привлекут 3 тысячи механизаторов. В целом, что касается кадров, уже в этом году необходимо отработать механизм на будущее. Как будем привлекать для работы в полях людей со стороны, например, с промышленных предприятий. Обсуждались также и вопросы финансирования сельхозорганизаций, в том числе закупки топлива. Глава государства поручил правительству в ближайшее время собрать губернаторов и вместе с ними решить проблемные вопросы. А уполномоченным представителям главы государства и помощникам оказать руководителям регионов поддержку в организации уборочной кампании. Президент пообещал, что там, где это нужно, государство подставит плечо. Но во всем должна быть отдача. От буквального возврата долгов до четкой стратегии по каждому направлению в отрасли. Позитивно в целом Александр Лукашенко отметил подготовительную работу к этой кампании. Понятно, не без изъянов, но для того и проводятся такие мозговые штурмы, чтобы минимизировать негативные тенденции.

Президент об обеспечении резервов зерна

"Я вижу, что проведена очень большая работа по подготовке урожая. Люди понимают, что нам надо сегодня мобилизоваться, от этого зависит наше будущее", - сказал Президент. Он заметил, что в этом году есть вероятность по отдельным культурам недобрать тот объем урожая, который был запланирован. Но это не вызывает сильной обеспокоенности, поскольку ранее, в более урожайные годы, в стране был сформирован достаточный запас, в том числе и по зерну. "У нас в резерве миллион тонн зерна - то, чего я от вас всегда требовал: пусть будет резерв. Сегодня нет проблем, этот недобор мы спокойно перекрываем из своих резервов. Плюс: видим дешевое зерно - надо его закупить", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в этом вопросе надо подходить по-крестьянски, по-деревенски. "Запас бяды не чыніць. Надо обязательно иметь резервы, запасы. Чего бы нам ни стоило, надо смотреть не только по сторонам, но и внутри на наши резервы, которые мы можем использовать", - обратил внимание Президент.

Глава государства ориентировал всех ответственных лиц в центре и на местах на активное проведение уборочной кампании и очень серьезное к ней отношение: "Еще раз повторяю: времени на раскачку нет. Мы уже раскачались на озимом ячмене и отчасти на рапсе, уже даже в Витебской области начали пшеницу убирать. Активизируйтесь. Не дай бог какая-то нестабильность! Она начинается с экономики, а экономика начинается с того, как накормлены и одеты люди".



Тема АПК, безусловно, сейчас постоянно будет на слуху. О передовиках жатвы - настоящих героях нашего времени - будем часто рассказывать в эфирах. Президент сегодня ориентировал губернаторов: за работу людям нужно достойно заплатить. Все вопросы должны быть учтены, начиная от обеспеченности спецодеждой до исправности и полного бака машин. Анонсировал Президент и отдельный семинар-совещание по животноводству, где в том числе рассмотрят вопрос падежа скота. Его по поручению главы государства Генпрокуратура курирует вместе с правоохранителями. В целом, как было отмечено, есть позитивные тенденции.

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