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Что приготовила известная кондитерская фабрика для белорусов к Новому году
Вопреки санкционному давлению белорусские производители подтверждают высокий экспортный потенциал.
Львиная доля идет потребителям восточной соседки. Производитель в связи с уходом западных компаний занял часть освободившихся ниш на российском рынке. Также хороший потенциал показывает Китай: за 10 месяцев плюс 60 процентов. Наши сладости все больше ждут в Узбекистане, Армении, Казахстане, Турции и ОАЭ. Тот объем поставок, который приходился на европейские государства, смогли заместить странами Средней Азии.
Что касается внутреннего рынка, то для белорусов кондитерская фабрика уже приготовила к Новому году продукцию в широком ассортименте. Выпустили свыше миллиона подарков.
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