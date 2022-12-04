Что приготовила известная кондитерская фабрика для белорусов к Новому году

Львиная доля идет потребителям восточной соседки. Производитель в связи с уходом западных компаний занял часть освободившихся ниш на российском рынке. Также хороший потенциал показывает Китай: за 10 месяцев плюс 60 процентов. Наши сладости все больше ждут в Узбекистане, Армении, Казахстане, Турции и ОАЭ. Тот объем поставок, который приходился на европейские государства, смогли заместить странами Средней Азии.