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Что происходит на валютном рынке? Курсы валют на 13 июня

Торги на валютно-фондовой бирже завершились ростом доллара и китайского юаня, российский рубль ослаб к белорусскому. Итак, установлены следующие курсы: доллар стоит 3 рубля 19 копеек. Курс евро по Нацбанку - 3 рубля 43 копейки. За десять юаней дают 4 рубля 40 копеек, а за сто российских - 3,58 белорусского.

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