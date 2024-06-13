Что происходит на валютном рынке? Курсы валют на 13 июня

Торги на валютно-фондовой бирже завершились ростом доллара и китайского юаня, российский рубль ослаб к белорусскому. Итак, установлены следующие курсы: доллар стоит 3 рубля 19 копеек. Курс евро по Нацбанку - 3 рубля 43 копейки. За десять юаней дают 4 рубля 40 копеек, а за сто российских - 3,58 белорусского.