Что производят на предприятии "Гродно Азот" и какие новинки там предложат аграриям

Беларусь активно осваивает новые рынки и открыта для сотрудничества. Обратим внимание на конкретный пример - "Гродно Азот". Это крупнейший производитель азотных удобрений. Химический гигант, не раз проживал кризисный период. Но работал и продолжает работать нон-стоп. В период ковида он обеспечивал все больницы Гродно жидким и газообразным кислородом.

Сейчас предприятие наращивает объемы не только производства, но и поставок. Там смело констатируют, что к концу года выйдут на докризисный период. Так ли это, узнала Дарья Рачко в рубрике "Контроль качества".

Гродно-Азот - это крупнейшее предприятие по производству азотных удобрений. Там выпускают аммиак жидкий технический, карбамид двух видов, сульфат аммония и кас. А если еще проще: здесь повышают урожайность всего сельского хозяйства. Азот, не даст соврать ни один дачник, считается кормильцем.





Предприятие не раз проживало трудные времена, в 2000-х, несмотря на свой статус, оно работало в убыток в 6 млрд рублей - это всего за 9 месяцев. Нужны были инвестиции, новые проекты, модернизация, снижение расходов на газ и топливо. Об этом говорили не раз на совещаниях с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Конкуренция с каждым годом только нарастает. Да, многое зависит от цен, но мы обязаны держать марку, акцентировал глава государства в 2018 году.

Мои требования вам известны, никаких убыточных и дотационных проектов быть не должно. Направление бюджетных средств на всякие доделки, переделки категорически исключаются. Александр Лукашенко

Несмотря на все перипетии (а санкции давно ни для кого не оправдание), предприятие работало и будет работать дальше стабильно.

"Наша площадка производит аммиак. Объем его выпуска в год составляет 1,1 млн т. Уже перерабатывая аммиак, мы производим 1,5 млн т касса в год", - рассказал начальник производственно-технического отдела ОАО "Гродно Азот" Савелий Морозов.

Уже в третьем квартале больше чем на месяц производство аммиака 4-й очереди остановят - это позволит модернизировать саму площадку.





"Биурет - это вредная примесь в карбамиде, которая оказывает вредное воздействие на растение. Содержание биурета карбамида - не более 1,4 %. На данный момент у нас его концентрация составляет 0,8 %", - отметила начальник лаборатории ЦОТК ОАО "Гродно Азот" Элла Ковган.

Контроль здесь проводят 20 лабораторий. От качества самого продукта до упаковки, транспортировки и доставки - в 3 этапа. Начальник централизованного отдела технического контроля ОАО "Гродно Азот" Оксана Гейба утверждает, что отбор проб, проведение анализов, обработка данных ведутся круглосуточно.

Жидкий и газообразный медицинский кислород стал поставлять в гродненские больницы ОАО "Гродно Азот". Здесь производство новой для химического предприятия продукции наладили в срочном порядке, чтобы помочь профильным производителям.

Продолжаем наращивать объемы поставок на нетрадиционные для нас рынки - Бразилия, Турция, Индия. На текущий момент мы имеем возможность перевалки азотных удобрений в 15 терминалах в Азовском и Балтийском морях. Алексей Стречень, заместитель генерального директора покоммерческим вопросам ОАО "Гродно Азот"

На химволокне - это филиал ОАО "Гродно Аазот" - выпускают полиамидные нити, которые необходимы для шин, ковров и трикотажа.





"Капролактан поступает к нам с "Гродно Азот". Он проходит стадию полимеризации. Процесс полимеризации проходит при температуре от 200 до 300 градусов, - отметил начальник смены ЦПА 1 завод "Химволокно" ОАО "Гродно Азот" Евгений Карпач. - Потом выходит гранулят в виде крошки".

Уже после гранулы либо отправляются к потребителю, либо на дальнейшую переработку. Еще немного химии - и перед вами готовая нить.

"Основное назначение корда - это создание каркаса для шин. Ни одна шина, как мы знаем, без каркаса ходить не может, - напомнил заместитель директора завода "Химволокно" ОАО "Гродно Азот" Павел Ширяев. - Основной поставщик в Республике Беларусь, большинству заводов Российской Федерации, зарубежья - наше производство".





По выпуску это больше 120 тыс. т полиамида, больше 37 тыс. т миссия. Все 45 лет, которые мы существуют на рынке, как бы ни называли, "Синтволокно", "Химволокно", "ГродноХимволокно" - для всех потребителей наши наименования - это синонимы знака качества. Павел Ширяев

Полностью закрыли потребности весенней посевной кампании, серьезное подспорье для областей, сейчас на предприятии этап экспортных отгрузок - и мы уже перевыполнили план - июльский объем продан.

"Потребителям будут предложены новые марки удобрений - это карбамид с уреазой. Уреаза позволяет контролировать растянутость во времени усвоения азота. Второй продукт - это кас с содержанием серы. Вот эти два продукта обкатываются в этом году", - рассказал генеральный директор ОАО "Гродно Азот" Игорь Ляшенко.