Что станет причиной значительного роста цен на рис - прогнозы аналитиков

Мировым ценам на рис предсказали новые рекорды. Причиной этому станут наводнения в Китае, из-за которых были затоплены основные сельскохозяйственные регионы страны. Северо-восточный регион крупнейшего производителя риса в мире пострадал из-за тайфуна. От наводнений потерпели три провинции, на которые приходятся 23% производства риса в стране. Впереди еще одно наводнение из-за очередного тайфуна.



Согласно индексу цен, стоимость зерна поднялась до максимума почти за 15 лет. Так, тайский белый рис подорожал до 648 долларов за тонну. Это рекордный уровень с октября 2008 года. За последний год его стоимость увеличилась почти наполовину.