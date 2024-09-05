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Что такое котонизированный лен и где его производят
Лен для Беларуси - стратегическая продукция. Из него делают прекрасный востребованный товар. А значит, государство просто обязано возродить былую славу белорусского северного шелка. Это и было целью при модернизации предприятий.
Вот один из успешных примеров - Дубровенский льнозавод. Это одно из крупнейших промышленных предприятий по первичной переработке лубяных культур. Но особое внимание там уделяется именно возделыванию льна.
На Дубровенском льнозаводе имеется уникальная технология по переработке льнотресты в котонизированный лен. Он делается из волокна путем специальной многоэтапной механической обработки, в результате чего получается волокно, по своим свойствам приближенное к хлопковому. Поэтому становится возможным такое волокно перерабатывать на машинах и при помощи технологий, предназначенных для хлопка.
Весь котонизированный лен отправляется на экспорт, в основном в Россию и Китай. Там он очень востребован из-за своих уникальных свойств. Он очень мягкий и разволокненный. Причем стоимость такого льна значительно выше обычного - 3 тыс. долларов за 1 тонну.
Котонизированный лен делается из короткого льноволокна, спрос на которое невысок. Поэтому ставка сыграла: инвестировав в покупку новой линии, сейчас на предприятии получают неплохие дивиденды.
Котонизированный лен намного дороже. Он окупается. Поэтому и было принято такое решение, чтобы наше производство работало более рентабельно. Рентабельность котонизированного волокна составляет где-то 50-60 %.
В жизни предприятия были как благоприятные периоды, так и трудности послевоенного периода, а также в 1990-е. Но последние два десятилетия завод динамично развивается и входит в число лидеров по объему выпускаемой продукции. К слову, посевная площадь под лен там занимает 2 тыс. га, а урожайность достигает 4 т тресты на 1 га.
В Беларуси вытереблено 100 % льна, но при этом еще больше половины льнотресты (57 %) пока остается в полях. Это вызывает обеспокоенность у сотрудников Комитета госконтроля, так как приближающиеся осенние дожди могут ухудшить качество сырья. Возделывание льна стало темой очередной серии проекта "На контроле Президента".
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