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Что такое молоко А2 и как в Беларуси развивается животноводство

Нынешний экспорт молочной продукции в Беларуси превысит 2,5 миллиарда долларов. Среди драйверов роста продаж, например, рынки Китая и России. Увеличивать качество самого молока позволяет не только кормовая база, но и комфортные условия удержания животных.

В Минской области в планах на следующий год - строительство 17 новых молочно-товарных комплексов с государственной поддержкой. Значительную часть работ возьмут на себя сами сельхозпредприятия. Что такое молоко А2 и как в целом развивается животноводство?

Знает Алексей Кондратенко. Подробнее в видео.

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