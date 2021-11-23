Что такое молоко А2 и как в Беларуси развивается животноводство

Нынешний экспорт молочной продукции в Беларуси превысит 2,5 миллиарда долларов. Среди драйверов роста продаж, например, рынки Китая и России. Увеличивать качество самого молока позволяет не только кормовая база, но и комфортные условия удержания животных.



В Минской области в планах на следующий год - строительство 17 новых молочно-товарных комплексов с государственной поддержкой. Значительную часть работ возьмут на себя сами сельхозпредприятия. Что такое молоко А2 и как в целом развивается животноводство?



Знает Алексей Кондратенко. Подробнее в видео.