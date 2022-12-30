Что в Беларуси изменится с нового года?

Оформление земельных участков без аукциона, повышение зарплат бюджетникам, а также уплата налогов по-новому. Какие ещеизменения ждут белорусов с1 января? Рассказывает БелТА.

У бюджетников вырастет зарплата

Размер базовой ставки увеличится до 228 руб. А поскольку к ней привязана система коэффициентов и доплат, то в бюджетных организациях вырастет зарплата - ее минимум составит 554 руб.

Нововведения коснутся и оплаты труда работников здравоохранения, образования и культуры. У учителей, преподавателей, мастеров производственного обучения учреждений образования зарплаты увеличатся на 6 % от оклада, для профессорско-преподавательского состава - на 15 % от оклада. Педагогическим работникам из культурной отрасли, которые были зачислены в ряды одаренной и талантливой молодежи, учились на бюджете и получили распределение, положена прибавка 45 % от оклада. Надбавка за работу в сфере здравоохранения врачам-специалистам увеличена на 55 %, средним медработниками - на 50 %, надбавка иным работникам здравоохранения (инженерам, физикам, химикам, инструкторам-методистам физической реабилитации, фармацевтическим работникам и др.) увеличена на 50 %.

Изменения в вопросе земельных участков

Нормы обновленного Кодекса о земле позволят получать дополнительные участки без аукциона и без реконструкции жилых домов. Кроме того, станет возможным изменить целевое назначение участка, предназначенного для возведения и обслуживания объекта, еще до завершения его строительства.

Нововведение планируется и в отношении совершения сделок с участками, которые можно будет отчуждать при соблюдении ряда условий. Пока пустой земельный участок нельзя продать, с 1 января - можно. При этом одно из важных условий - срок строительства объекта должен остаться прежним.

Налоги и льготники

Основные налоги мы будем платить по тем же правилам. Но есть нюансы. Новым Налоговым кодексом выделены льготники, для которых ставки транспортного налога снижены, в том числе в два раза - для многодетных семей и участников боевых действий на территории иностранных государств. Важное условие: 50-процентная льгота может быть предоставлена только при наличии действительного водительского удостоверения соответствующей категории.

Изменения больше всего коснутся предпринимателей и самозанятых. ИП утрачивают право на применение упрощенной системы налогообложения в целом. Теперь у них два режима налогообложения - подоходный налог и единый налог. Для самозанятых появится налог на профессиональный доход.

Увеличится выплата семейного капитала

На выплату семейного капитала в 2023 году предусмотрено 429 млн руб. По оценкам, этими выплатами воспользуются более 13,8 тыс. семей. При этом размер семейного капитала увеличится на 4 341 руб. и составит 30 336 руб.

Новации для людей с инвалидностью

С 6 января вступает в силу закон "О правах инвалидов и их социальной интеграции". В числе ключевых новаций - широкое внедрение информационных технологий в интернете, системная платформа создания доступной среды. Последняя представляет собой дорожную карту обеспечения доступности объектов, инфраструктуры, транспорта и оказываемых услуг для всех категорий инвалидов. В общем доступе появятся сведения о безбарьерной среде в масштабах страны в целом, а также в конкретном населенном пункте.

Расширится перечень категорий инвалидов, имеющих право на бесплатное или льготное обеспечение средствами реабилитации. Кроме того, появятся учреждения нового типа - центры социальной реабилитации и абилитации инвалидов. Документ предполагает расширение инклюзии в образовательном процессе, создание дополнительных механизмов трудоустройства и занятости людей с ограниченными возможностями. Например, будут квотироваться рабочие места для людей с инвалидностью, до двух лет увеличится срок адаптации к трудовой деятельности для инвалидов с интеллектуальными нарушениями.

Жилье для военнослужащих

Военнослужащие в Беларуси смогут бесплатно получить в собственность арендное жилье после 25 лет службы. Механизм передачи описан в соответствующем нормативном акте. По расчету, около 700 тыс. кв.м жилья необходимо для военнослужащих. В планах правительства построить соответствующие объемы в течение 2023 года и первой половины 2024-го. Кстати, за последние несколько лет объемы возведения арендного жилья для военнослужащих были в разы меньше.

Купить лекарство в интернете

Аптеки смогут продавать лекарства через свои интернет-сайты. Пока это касается только безрецептурных лекарств, но после введения электронного здравоохранения будет рассмотрен вопрос о реализации и рецептурных препаратов. В законе о лицензировании появилась норма, которая позволяет при выездных медосмотрах продавать лекарства в передвижных медкомплексах.

Экскурсоводу потребуется аттестация

Вводится запрет на проведение экскурсий лицом, не имеющим соответствующей аттестации. В самом процессе аттестации ничего существенно не изменится. Она по-прежнему будет проходить на базе Национального агентства по туризму в два этапа.

Первый заключается в прохождении компьютерного тестирования, которое включает различные дисциплины - историю, географию, литературу, язык, а также манеру подачи. Второй этап - непосредственная защита конкретной экскурсии. У каждого экскурсовода при себе должен присутствовать бейдж с указанием маршрута, по которому этот гид проходил аттестацию. Аттестация будет выдаваться на пять лет.