Чтобы запустить свой стартап нужны инвестиции. Белорусскому резиденту IT-парка в Татарстане готовы помочь

Столица Республики Татарстан - город Казань - расположен на северо-западе Татарстана. Казань живет в ритме мегаполиса. Это как большая мозаика: из тысячи отдельных элементов складывается самобытный облик города. Здесь воедино сплетаются западное и восточное, русское и татарское, прошлое и будущее. Аутентичную историческую застройку разбавляют современные деловые центры. В них по кирпичику строят экономику будущего.

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Минувший год в Татарстане был объявлен годом цифровизации. Один из его главных проектов - открытие второго в Казани IT-парка в самом центре города на месте бывшей обувной фабрики. Сегодня это здание - центр притяжения высокотехнологичных проектов.





Здесь планируется создать три тысячи рабочих мест. И нет сомнения, что это будет сделано. Желающих сдать резидентами много, но не все проходят предварительный отбор. IT-парк предоставляет льготы и поддержку, особенно в первый год работы, а в ответ ждет реальных результатов. Стартапы здесь создают под запросы конкретных заказчиков - большинство из них крупные производственники. Свежие решения помогают им проще пройти нынешнюю турбулентность на рынке.





Импортозамещение сейчас выражается в том, что нам надо заменять иностранное ПО. Надо сделать новое ПО или заменить линию производственную. И вот они идут к IT: "Ребята, замените, пожалуйста". Надо сделать так, чтобы все соответствовало сегодняшним реалиям. Над этим сейчас работаем.

Но что постоянно вне зависимости от любых внешних условий: стартап - всегда риск. Никогда не знаешь, прогоришь или станешь успешным. Это понимает и белорус Егор Мандик. Сейчас живет и работает в Казани, учился в Оксфорде, а родился в Мостах Гродненской области. Именно оттуда интерес к технологиям.

"Ходил к друзьям в компьютере играть, разбираться. Но когда у нас уже компьютер появился, я очень много времени там тратил. И начались ограничения, как это часто бывает: то шнур заберут, то пароль поставят", - рассказывает Егор Мандик, резидент IT-парка имени Башира Рамеева.





Но это не помешало будущей карьере. Первой пробой IT-пера стало создание инновационной зубной щетки. После Егор переключился на рециркуляторы воздуха и другие медтехпроекты. А чтобы оплачивать исследования, организовал студию 3D-печати. Все-таки амбициозным планам нужны солидные инвестиции. В Татарстане белорусу готовы помочь.

Егор Мандик, резидент IT-парка им. Башира Рамеева: Проекты рассматривают вне зависимости от гражданства. Смотрят на внутреннюю составляющую, скажем так. Хорошо, что Россия и Беларусь в этом плане близки. Алексей Таранов, руководитель стартап-хаба IT-парка им. Башира Рамеева