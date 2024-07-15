Чувашские и белорусские производители кооперируются в сфере машиностроения

О конкретных проектах между Беларусью и Чувашией говорили 15 июля в белорусском правительстве. В частности, речь шла о совместном производстве сельскохозяйственных машин и спецтехники.

Машиностроение уже много лет является традиционным направлением для чувашских и белорусских производителей. Сейчас в разработке как минимум четыре единицы новой техники. К примеру, чувашская сторона предлагает собирать на базе Челябинского тракторного завода гусеничные машины. Прорабатывается и совместное производство бронированных экскаваторов.