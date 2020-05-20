Cтавка рефинансирования снижена до 8 процентов годовых

Нацбанк снижает ставку рефинансирования. С этого дня она опускается до рекордных 8 процентов годовых. Регулятор утвердил это значение на прошлой неделе и тем самым срезал с последнего уровня ставки сразу 0,75 процента.



Ускорение инфляции, а именно она первым делом влияет на это решение, Нацбанк назвал временным явлением. Ее годовые темпы к началу будущего года замедлятся и не будут превышать 5 пунктов. Снижение ключевой ставки - это хорошая новость для кредитополучателей - она напрямую влияет на стоимость займов, в том числе для реального сектора. Кредиты станут доступнее. В условиях пандемии это важный фактор поддержки предприятий.



