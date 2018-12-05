Д.Калинин: Белорусские стартап-проекты склонны к эволюционному развитию идей и ориентированы на глобальные рынки

Интервью с директором Белорусского инновационного фонда Дмитрием Калининым.

В нашей стране много талантливых проектов. Их авторы ищут финансирование для того, чтобы сделать востребованный на рынке продукт. Стартапы ориентируются на традиционные секторы экономики Беларуси и продвигают инновационные идеи в области медицины, биотехнологий и сельского хозяйства. Как из талантливого технаря воспитать успешного бизнесмена, знает директор Белорусского инновационного фонда Дмитрий Калинин.

"За последние годы в Беларуси случилось несколько громких историй успеха: наши проекты купили Facebook и Google. А в 2019 году заработает национальная венчурная экосистема", -уверен герой интервью-проекта "4вопроса".