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Д. Ярошевич о прогнозе белорусской экономики на второй квартал текущего года

За первый квартал года внешнеторговое сальдо Беларуси плюс миллиард долларов. Наша продукция находит своего покупателя в разных странах, повышается спрос в Евразийском экономическом союзе и Китае.

В Министерстве экономики положительно оценивают вклад всех отраслей в ВВП страны, прогнозируя, что строительство и сельское хозяйство подтянут показатели к полугодию. О прогнозе на второй квартал и год в целом мы спросили у замминистра экономики Дмитрия Ярошевича (видео).

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