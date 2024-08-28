Далеко ли "Беллегпрому" до дизайнерских брендов и что слышно о сотрудничестве "Марко" с Baldinini

Для современного потребителя на рынке одежды и обуви крайне важен дизайн, особенно для молодежи. А может ли продукция "Беллегпрома" конкурировать с популярными в стране импортными дизайнерскими брендами? Этот вопрос обсуждали эксперты ток-шоу "Экономическая среда".

Председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина выразила такое мнение: "В Беларуси есть бренды, которые точно могут тягаться, мне кажется, с любыми производителями, которые любит покупатель, и подороже, и помоднее".

По ее словам, за последние пять лет мелкий и средний бизнес легкой промышленности шагнул вперед. Но гостья ток-шоу отметила, что белорусские коммерческие структуры, оценивая риски продаж, минимизируют их, уходя в консервативность дизайна. Это ведь база. Если в этом сезоне не продал, то продашь в следующем году.

Основатель и владелец ООО "Управляющей компании холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко" Николай Мартынов в продолжение разговора рассказал, как обстоят дела с дизайном в обувном производстве.

Он сообщил, что изготовитель возобновил переговоры с брендом Baldinini: "Это будет совместный дизайн. Компания, возможно, даже разрешит продавать товар под своим брендом".

Нашим директорам, руководителям предприятий надо услышать другую аудиторию, молодежную, креативную. Нужно смелее выдавать дизайнерские мысли, которые точно есть в нашей стране, вложить их в производственную моду, не бояться быть нетиповыми, не бояться привлекать покупателя нестандартными решениями. Татьяна Лугина