Дальнейшая модернизация сельского хозяйства - главная тема рабочей поездки Президента в Крупский район

Дальнейшая модернизация сельского хозяйства. Это стало главной темой рабочей поездки Президента. Александра Лукашенко сегодня встречали в Крупском районе, где его давно ждали. Земли здесь взял в оборот агрокомбинат "Дзержинский". Эффект не заставил себя ждать. Речь шла о том, как развиваются мощные игроки на аграрном рынке и как помогать отстающим. Им (неизменно считает глава государства) нужно подставлять плечо. Идти по пути укрупнения хозяйств - это, как показывает жизнь, верное решение. Ведь на агропредприятиях в регионах, помимо производственной, важная і социальная миссия: помогать местным жителям. Почему это так важно и какой философии в аграрном вопросе придерживается наш Президент, знает Наталья Бреус.

Чтобы дойти до кондиции, этим сыровяленым колечкам нужно время. На пустой желудок сюда лучше точно не заходить. Ароматы такие, что слюнки текут. С такими закромами новости о грядущем мировом голоде воспринимаешь как-то спокойнее.

Продукты на белорусских прилавках - итог большого труда

Чтобы получились такие деликатесы, нужно попотеть. За аппетитными продуктами на прилавках всегда большой труд. И начинается все не здесь.

Лет пять назад в Крупский район пришел мощный интегратор - агрокомбинат "Дзержинский". Под свое крыло взял пусть не половину, но процентов 40 земли. Переработчику нужны корма - району импульс. База была, но ситуация не ахти, поэтому активно взялись за обновление и строительство - новые птичники позволят прибавить по мясу.





А. Лукашенко: Тема урока - дальнейшая модернизация сельского хозяйства

Как пояснил Президент, половина хозяйств в стране хорошо работает. Из оставшихся половина - это хозяйства, которые при определенной помощи и поддержке выкарабкаются, отметил он. Но есть четверть от всех хозяйств, которых надо спасти. "Потому что там есть люди, которые хотят работать, плодородные земли", - подчеркнул белорусский лидер.

Он рассказал, что есть несколько путей для реализации этой задачи. Некоторые сельхозпредприятия и земли придется объединять, создавая новые хозяйства фактически с нуля, как это сделали, например, в Мядельском районе.

Другие хозяйства будут присоединять к промпредприятиям. Такая практика в стране уже наработана. "От этого никуда не денешься и это справедливо. Все-таки промпредприятия выкачивают людей из деревни. Поэтому долги надо отдавать", - заметил Александр Лукашенко. Соответствующие подходы глава государства недавно согласовал в Гомельской области.

"Присоединять убыточные хозяйства к промпредприятиям будем продолжать и дальше", - добавил глава государства.

Пути дальнейшей модернизации сельского хозяйства

В случае с "Дзержинским" и Крупками интересы совпали. Производителю нужны были корма (где их взять без земли), а району только на пользу приход "агропромышленного силача" с технологиями, системой и современными подходами.

"Птицу сенажом и силосом не накормишь. Он бы мог закупать это зерно где-то в России и жил бы припеваючи. Но в чем его ценность (молодец, и губернатор молодец) - земли начали отдавать. Распахивай, получай зерно и корми кур", - отметил белорусский лидер. "Я подвел к чему - не только показать формы и методы подъема этих 25 % хозяйств, которые по стране еще в тяжелом состоянии, но чтобы ваш контроль прежде всего, Леонид Константинович (вице-премьер Леонид Заяц - прим. БелТА), Комитета госконтроля - никакого зерна со стороны мы закупать не должны. У нас хватает земли для того, чтобы производить здесь зерно, кормить птицу, свиней, перерабатывать это зерно в хорошие комбикорма и кормить скотину. Получать мясо, молоко. Вот простая арифметика".

Сохранение госпредприятий: спасаем деревню, даем работу людям

Если вспомнить, то по пути укрупнения на селе пошли не вчера. "Как чувствовали!" - уже прежде анализировал Президент. Дробить на куски предприятия и землю не стали. Дележкой не занимались. С оговоркой для фермеров (ничего личного), но как видим по соседям, зачастую ничего хорошего из этого не получается.

Президент о примерах в АПК, на которые нужно равняться

"Я тебе жму руку, спасибо тебе большое, молодец. Он решает и государственную задачу!" - похвалил Президент руководителя агрокомбината.

"Ему нужна земля. А нам нужно, чтобы он и людей присмотрел. Почему я держусь за крупнотоварные хозяйства - колхозы, совхозы, потому что они выполняют социальную функцию, содержат деревню. И мы тут создаем агрогородки. Это процесс длительный. Мы будем тут долго еще работать, чтобы дороги были хорошие, торговля была, детские сады, школы и так далее и тому подобное, - сказал Александр Лукашенко. - Они тащат на себе эту социалку. Поэтому для меня руководители предприятий - люди государственные. Мы за них держимся".

Президент заметил, что можно создать и фермерские хозяйства, если будут фермеры, раздать земли, но фермер уже может не нести социальную нагрузку. "Но у нас и фермеры несут эту социальную нагрузку. Тоже молодцы. Потому что у нас такая политика в государстве: хочешь забрать земли вчерашнего колхоза - пожалуйста, с деревней, производственными помещениями, доводи до ума, работай. Вот политика на селе, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Этим самым мы поднимаем, спасаем деревню и даем работу людям на земле. Так должно быть. Это наша политика в сельском хозяйстве".





А что от этого всего району? Конкретно Крупскому - почти полтысячи рабочих мест, налоги, развитие производственной базы, большая отдача от земли (сегодня снимают 60 центнеров с гектара). Ежегодно прибавляют по молоку и мясу.

На производственной площадке работают порядка 450 человек, средняя заработная плата 1.450 рублей. Люди довольны. Люди работают и стараются устроиться сюда для того, чтобы заработать. Анатолий Козел, председатель Крупского райисполкома

Президент напомнил о поручении удешевить строительство жилья на селе. Эта идея впервые прозвучала в Гродно. Она в силе. Пусть главной головной болью агронома будет, как выжать максимум из земли, а не бытовые сложности. Толковые кадры надо беречь. Но и планка требований высокая.

Президент поручил взять под контроль трансфер кадров на сельхозпредприятиях

Президент обратил внимание и на кадровый вопрос, трудовую дисциплину, недопущение разболтанности в этой сфере. "Это не крепостное право. Но если мы хотим сохранить, спасти себя, - это вопрос безопасности, национальных интересов, независимости. "Кадры решают все", - подчеркнул он.

Вот-вот и можно будет сказать - уборочная завершилась. Минская область уже сделала свой заметный вклад в национальный каравай - 2 миллиона тон зерна.

"Мы заточили всех: зерно, зерно, зерно. Но кукурузу надо посмотреть. Надо чтобы был кукурузный силос. Не надо гнать к 11 млн т зерна. Надо аккуратно разобраться, что нам надо от кукурузы: или зерно, или положить хороший силос, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Просто не надо рвать когти для того, чтобы побольше, побольше, побольше зерна, и мы будем хвастаться. Разумно подходить".

Производство мяса птицы будут увеличивать

Что касается одного из крупнейших переработчиков мяса птицы. "Дзержинский" - это многоотраслевая компания. Всего 8 площадок в разных районах страны. Продукцию агрокомбината знают за рубежом: в России, Китае и не только.

"На рынке спрос на птицу есть? Увеличиваться будет?" - уточнил Президент.

По словам Владимира Лукьянова, проблем со спросом на продукцию нет как внутри страны, так и за рубежом. Наоборот, он даже растет. Раз проблем со сбытом нет, надо повышать рентабельность продаж, а для этого необходимо расширять производство, отметил Александр Лукашенко.

Раз есть спрос, можно смело расширять производство, увеличивать продажи. Планов много. Строят активно - от молочно-товарных ферм до новых заводов. В голове держат цифру выручки - миллиард рублей к 2027 году.

Агрокомбинат "Дзержинский" рассчитывает в ближайшие годы выйти на выручку в BR1 млрд

К 2025 году есть 4 инвестпроекта, которые уже в работе. Это строительство дополнительных птичников. Мы еще должны добавить 20 тысяч тонн мяса птицы, плюс у нас заканчивается проект в Копыльском районе. Это полный замкнутый цикл производства и выращивания, переработки мяса индейки, который мы будем запускать. Надеюсь, в декабре. Как раз Президента пригласили, он сказал, что приедет. Чем уникален это проект - это 500 рабочих мест для Копыльского района, это и выручка, и прибыль. Владимир Лукьянов, гендиректор ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский"

Так много сегодня говорили о птице, но самих пернатых никто не увидел. У них строгий карантин. По территории птичников Президент проедет на автобусе. Подробности строительства, конечно, интересны. Но еще больше говорящие цифры.

Финансирование инвестпроектов

Что тут скажешь, без финансов воплощать личные идеи в жизнь сложно. Общественные - тем более. Губернатор предлагает половину средств из инновационного фонда облисполкома направлять на финансирование инвестпроектов, таких как в Крупском районе. Здесь, например, собираются строить еще птичники. Президент идею не отверг.

Свой цех переработки - возможность на месте быстро получать качественную продукцию. Смотреть, как работает такой современный цех - одно удовольствие. На агрокомбинате рассчитывают за три года наладить производство 110 тысяч тонн мяса цыплят, 6 тысяч тонн мяса индейки, 91 миллион яиц. Можно сто раз услышать, но лучше один раз попробовать.

В Крупском районе Президенту вручили в подарок соломенную мельницу

На память Президенту - подарок от местных умельцев. Соломенная мельница как символ труда и изобилия.



