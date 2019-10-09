"Дана Холдингз" представила свои лучшие проекты на выставке недвижимости MPIRES-2019

Компании из 30 стран и сотни стендов. Один из крупнейших форумов, посвященный недвижимости и инвестициям, состоялся в Москве. Беларусь представлена проектами лидера строительного рынка - компанией "Дана Холдингз". Это одна из немногих европейских инвестиционных и строительных компаний, которая в прошлом году вошла в список World FinАnce TOP 100. О самых амбициозных предложениях в сфере жилой и коммерческой недвижимости расскажет Виктория Антоненков а .

Приятный бонус для работы на белорусском рынке недвижимости - ее стоимость. Квадратные метры в Минске минимум в два раза дешевле, чем в Москве. В зависимости от того, куда вложены деньги - в жилье или коммерческую недвижимость, в качестве арендных помещений они могут приносить собственнику от 5 до 15 % годовых.



В "Дана Холдингз" подчеркивают, что внешние инвестиции хорошо, а возможность для белорусов купить собственное жилье - еще лучше. Компания предлагает выгодные финансовые инструменты для приобретения недвижимости - это рассрочка до 10 лет от застройщика без справок и поручителей, партнерские программы банковского кредитования с самыми низкими процентами. Выгоднее всего приобретать недвижимость на этапе строительства - цена получается гораздо ниже, чем при вводе объекта в эксплуатацию. И пока на выставке в Москве россияне приглядываются к недвижимости в нашей стране, белорусы могут заглянуть в отдел продаж компании "Дана Холдингз" и выбрать квартиру по лучшим ценам и с лучшими условиями.