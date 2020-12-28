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Дефицит бюджета-2021 планируется покрыть за счет остатков прошлых лет и оптимизации расходов
Дефицит республиканского бюджета на 2021 год планируется покрыть за счет остатков прошлых лет и оптимизации расходов. Это сегодня заявил министр финансов Юрий Селиверстов. Все социальные обязательства государства будут сохранены, а ряд категорий граждан может рассчитывать на ускоренный рост заработной платы. Дополнительные ресурсы потребуются системе здравоохранения. Для этого Минфин предложил ряд мер. Среди них, например, повышение ставки земельного налога для отдельных категорий плательщиков и возможность местных Советов повышать или понижать ставку единого налога для предпринимателей. Все это позволит создать в региональных бюджетах подушку безопасности для борьбы с COVID.
И сегодня профильный министр рассказал о том, как будет взиматься обновленный дорожный налог. Налоговые органы будут присылать извещения до 1 ноября, а уплатить сбор необходимо до середины декабря. Следующий год переходный. За допуск к участию в дорожном движении нужно будет внести одну базовую. И это только для тех, кто не проходил техосмотр в 2020. Далее в среднем для народных авто сумма будет составлять 60-80 рублей.
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