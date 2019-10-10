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Дефицит бюджета в 2020 может быть на 300 миллионов меньше, чем предполагалось
Дефицит бюджета в 2020 может составить до миллиарда рублей - это меньше на 300 миллионов, чем предполагалось. Возможности для сокращения нашли благодаря уменьшению господдержки организаций - об этом сообщил министр финансов Максим Ермолович. Обновленный проект главного финансового документа планируется представить в парламент до конца месяца.
На формирование доходов бюджета оказывает влияние налоговый маневр по вывозным таможенным пошлинам на нефтепродукты из российской нефти. Министерство финансов оценивает потери для Беларуси в 400 миллионов долларов.
При этом проект бюджета-2020 сохраняет социальную направленность и поддержку сфер здравоохранения, образования, программы семейного капитала.
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