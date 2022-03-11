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Дефицит подсолнечного масла может грозить Европе
Евросоюз может столкнуться с дефицитом нерафинированного подсолнечного масла уже как минимум через месяц. Нехватка будет вызвана остановкой экспорта из Украины. По разным оценкам, запасов в ЕС хватит примерно на 4-6 недель. Недостаток нерафинированного масла приведет к дефициту рафинированного (бутилированного) на европейском рынке. И этот дефицит затронет уровень розничного потребления.
Европейские заводы получают как минимум треть сырья для производства подсолнечного масла из Украины. Заменить это сырье в короткие сроки невозможно. Дефицит могут покрыть альтернативные растительные масла (рапсовое или соевое), но лишь отчасти.
Ранее стало известно, что Европейский союз намерен отказаться от покупки российских энергоресурсов. В планах - постепенный отказ от газа, нефти и угля из России.
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