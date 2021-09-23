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А. Бубен: Дефицита сахара в Беларуси нет

Дефицита сахара в Беларуси нет. Наши ресурсы позволяют полностью обеспечить потребность внутреннего рынка в белом сахаре. Об этом накануне заявил председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен. На складах профильных предприятий запасено более 12 с половиной тысяч тонн продукции. Сахар входит в перечень товаров первой необходимости, цены на которые регулируются государством.

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