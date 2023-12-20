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Декорируют узорами и мехом - как на фабрике в Смиловичах изготавливают аутентичную обувь
Единственная в Беларуси фабрика по изготовлению валенок вот уже 95 лет создает аутентичную обувь.
На предприятии происходит полный технологический цикл - от очистки до валяния. Сырье обрабатывают механическим способом, а затем вручную превращают в объемные пары. Есть модели для носки даже в оттепель, летний зной и в минус 40 градусов. В 2023 году для торговых центров Беларуси и зарубежья подготовили новую коллекцию в 30 тыс. пар.
"Контракты заключены на поставку с Республикой Азербайджан, с Туркменией, с Российской Федерацией. Много поставляем продукции и через интернет. Несмотря на то, что у других стран есть свои фабрики, они любят белорусские валенки, они тоже им приятны и теплы", - рассказал директор Смиловичской валяльно-войлочной фабрики Александр Топырик.
"Славянка" и "Минчанка" предлагают экообувь для гурманов в 15 вариантах. Войлочные пары декорируют узорами, пуговицами и мехом, а еще расписывают, как холст художественными красками.
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