Делегация Мьянмы посетила индустриальный парк "Великий камень"

22 октября делегация Мьянмы во главе с Аун Лин Две посетила индустриальный парк "Великий камень" - площадку, где Беларусь готова предложить партнерам не только товары, но и готовую инфраструктуру для совместных производств.

Мьянма - партнер, с которым Беларусь связывают почти три десятилетия дипотношений. И сегодня одна из точек притяжения делегации - индустриальный парк "Великий камень". Ведь экономика - ключевое направление. Товарооборот между странами за 2025 год превысил 16 млн долларов. Цифра пока скромная, но за ней - первые реальные проекты. И "Великий камень" в этой связи - логичная точка входа. Резиденты заинтересованы в освоении рынка Азии.

Индустриальный парк предлагает инвесторам готовую инфраструктуру, налоговые льготы и доступ к рынку ЕАЭС. Для Мьянмы, которая ищет новые площадки для производственной кооперации, это возможность не просто покупать белорусскую технику, а создавать совместные производства. И сегодняшний визит делегации в парк - первый шаг к тому, чтобы эти планы стали реальностью.

По словам главы администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Татьяны Харлап, сейчас для компаний освоение Юго-Восточной Азии - приоритет.

"Сегодня мы подробно рассказали делегации о возможностях наших резидентов. Уверена, продукция резидентов, особенно тех, кто работает в сфере машиностроения, медицины, биотехнологии, электроники, может быть интересна как для предприятий Мьянмы, так и всего региона Юго-Восточной Азии", - отметила Татьяна Харлап.

Цифры намерены увеличить, приоритеты определены - это поставки белорусской сельхозтехники, промкооперация, сотрудничество в фармацевтике и медицине. Точки притяжения совместных усилий определены в дорожной карте до 2028 года. А на уровне парламентов накануне был подписан Меморандум о сотрудничестве, который закрепляет межпарламентскую поддержку этих проектов. К слову, выручка индустриального парка "Великий камень" за 2025 год превысила 500 млн долларов.

Визит делегации продолжается. Беларусь и Мьянма выстраивают долгосрочную модель партнерства: от парламентского диалога до конкретных производственных проектов. Товарооборот в 16 млн долларов - это не потолок, а точка отсчета. Впереди совместные производства, обмен технологиями и выход на новые рынки. Примечательно, в конце встречи стороны обменялись памятными подарками в знак уверенности, что в нашем сотрудничестве будет все больше точек соприкосновения.