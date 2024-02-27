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Перспективы присоединения Беларуси к ВТО обсудили в Абу-Даби
Перспективы присоединения Беларуси к Всемирной торговой организации обсуждены на площадке Министерской конференции ВТО в Абу-Даби. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службубелорусского внешнеполитического ведомства.
Делегация МИД Беларуси во главе с директором Департамента внешнеэкономической деятельности Юрием Гореликом на полях конференции провела встречу с заместителем генерального директора ВТО Чжаном Сянчэнем, директором Департамента по присоединениям к ВТО Майкой Ошикава и секретарем Рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО Димитаром Братановым. На встрече были подробно обсуждены проблемы и перспективы белорусского переговорного процесса.
В рамках конференции также состоялся Китайский круглый стол по присоединениям. "Это ежегодная площадка для наблюдателей и членов ВТО для рассмотрения актуальных вопросов присоединения к организации новых государств", - пояснили в МИД.
На мероприятии Юрий Горелик подчеркнул важность технического содействия ВТО в успешном завершении переговорного процесса. Белорусский дипломат отметил необходимость недискриминационного подхода при распределении технической помощи.
Во время заседания Неформальной группы присоединяющихся государств, созданной в 2018 году и координируемой Беларусью с 2018 по 2021 годы, Юрий Горелик призвал все присоединяющиеся государства не молчать, а выступать единым фронтом по проблемным вопросам процесса присоединения к организации, который в настоящее время является слишком сложным и затянутым. Длительность вступления нынешних наблюдателей при ВТО на текущее время составляет уже в среднем 20 лет (максимальный срок - 37 лет в случае Алжира). "Если ВТО стремится быть эффективной и инклюзивной, процесс присоединения не должен занимать столько времени", - подчеркнул белорусский дипломат.
Как сообщалось, во время выступления на Министерской конференции ВТО белорусская делегация призвала организацию не оставаться в стороне от проблемы негативного влияния многочисленных санкций на торговлю, международную логистику, глобальную продовольственную безопасность.
"Подчеркнута необходимость пересмотра процедуры присоединения новых государств к ВТО и подходов к оказанию присоединяющимся государствам технической помощи", - рассказали в пресс-службе МИД.
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