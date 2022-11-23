Делегация белорусского правительства с официальным визитом в Сирии

Беларусь продолжает выстраивать взаимоотношения с другими государствами на основе взаимного уважения и доверия. И вот сегодня в рамках официального визита делегации белорусского правительства в Сирию был доставлен гуманитарный груз в Дамаск. Мы всегда поддерживали сирийский народ и суверенитет этой страны. И сегодня Беларусь готова помогать в восстановлении разрушенных зданий и продвигать новые экономические проекты. О переговорах и решениях - Светлана Лукьянюк.

Одна из самых древних столиц мира и на протяжении многих сотен лет крупный торговый центр. Дамаск. Колыбель мировой цивилизации, где из-за нездоровых амбиций современных политиков и военных блоков разрушены исторические ценности и до сих пор не восстановлено много зданий.

Далекая Сирия стала нам еще ближе, когда мы в первый раз пригласили к себя детей из этой страны в 2017 году по инициативе Президента Беларуси в оздоровительные лагеря. Сейчас они приезжают каждый год. В 23-м мы готовы принять 225 детей. А за пять лет в Беларуси побывала уже тысяча.

И именно такие человеческие отношения строят мосты дружбы и помогают укреплять и политические, и экономические контакты. В Дамаске сегодня с официальным визитом делегация белорусского правительства.

Переговоры на Ближнем Востоке стартовали накануне в Тегеране. Прошел и Деловой форум. Обсудили совместные проекты и дорожную карту до 26 года. Санкционное давление на Беларусь и Иран вынуждает быстро перестраиваться. Нам интересны технологии в фарминдустрии и промышленных товаров.

Сегодня о развитии сотрудничества говорили с Президентом Исламской республики, в частности, транзите наших товаров по международному коридору Север - Юг. Ведь, как отметил Роман Головченко,Беларусь экспортирует 60 % своих товаров и услуг.





В условиях санкций нам жизненно необходимо перестроить наши транспортно-логистические цепочки. В этом мы успешно сотрудничаем. Подводя итог, хочу подчеркнуть, что очень тесно, плодотворно и конструктивно мы работаем над созданием нового каркаса белорусско-иранских отношений. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Свои промышленные товары и медназначения Иран показал на постоянно действующей выставке. Бизнесу интересно открывать новые направления сотрудничества. Уже есть договоренности о запуске в Беларуси производства аппаратов по подаче кислорода. Сейчас время наполнять рынки недостающими товарами.

Об экономике в условиях санкций говорили сегодня на переговорах в Дамаске. Беларусь на международных площадках продолжает занимать активную позицию, направленную на поддержку суверенитета Сирии и предотвращение вмешательства в ее внутренние дела. Причем эту позицию мы твердо занимали с первого дня конфликта. Ведь, несмотря на логистические и финансовые сложности, Беларусь и Сирия продолжают искать пути для развития сотрудничества.

Беларусь - это дружественная страна. Мы имеем крепкие связи, и отношения строятся на взаимном уважении и доверии. Сейчас много вывозов для наших стран, в том числе несправедливые односторонние санкции. В противовес им - наше сотрудничество. Это нужно для развития Беларуси и Сирии. Хусейн Ариус, премьер-министр Сирии (перевод)

Мы выражаем уверенность в том, что Беларусь и Сирия преодолеют все трудности, с которыми сталкиваются наши дружественные страны. Мы призываем международное сообщество, внутрисирийские силы, которые заинтересованы в независимой суверенной силе, способствовать мирному урегулированию. Сейчас нет более насущной темы, чем восстановление экономики и решение социально значимых вопросов в интересах народа. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Сегодня пришло время поговорить о более серьезных экономических проектах. Это отметил белорусский премьер на встрече со своим коллегой из Сирии один на один. Ведь, несмотря на логистические и финансовые сложности, Беларусь и Сирия продолжают искать пути для развития сотрудничества.

Нами была определена схема взаимодействия, и мы далее понимаем, как будем работать по поставке проекции производство Республики Беларусь в Сирийскую Республику. На сегодняшний момент товарооборот между странами не настолько велик, но мы знаем какими товарами мы будем увеличивать этот товарооборот. В том числе определены поставки из Сирийской Республики в Республику Беларусь. Дмитрий Пантус, сопредседатель Сирийско-белорусской комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству

Товарооборот за прошлый год чуть больше 8 миллионов долларов. Цифры весьма скромные, хотя по сравнению с 20-м рост на 40 процентов. Но это и объяснимо. Реальность здесь такова - разрушенная транспортная и социальная инфраструктура, низкая покупательская способность.





Беларусь не раз подставляла гуманитарное плечо. Борт из Беларуси в аэропорту Дамаска. На этот раз мы привезли в Сирию в рамках визита делегации правительства медикаменты - порошки и растворы для инъекций, детскую одежду, куртки, жилеты и обувь. Вот сейчас как раз разгружают контейнеры. Общий вес 2 тысячи 300 килограммов. Это наша помощь партнерам и друзьям, которые сегодня переживают непростые времена. Сертификат о передачи груза вручил премьер-министр своему коллеге из Сирии.

Спасибо большое Беларуси за поддержку, которая оказывается уже не в первый раз. Наши больницы нуждаются в медикаментах, и вы привезли как раз то, что нужно. Соня Эльфейсе, представитель Министерства здравоохранения Сирии (перевод)

Уж точно гуманитарное сотрудничество останется и дальше в приоритете наших отношений. Также мы предлагаем и свои услуги по организации дорожного движения и строительству. Это скрепили подписями.

Страна разрушена войной, и, естественно, сейчас на повестке дня правительство Сирии остро ставит вопрос восстановления гражданской и промышленной инфраструктуры. И наше содействие в части проектирования и поиске оптимальных решений будет способствовать этому. Сергей Алейник, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси



