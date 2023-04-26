Делегация белорусского правительства за три дня посетит три области России

От кооперации до импортозамещения. Делегация белорусского правительства во главе с премьер-министром Романом Головченко за три дня посетит три области России: Новосибирскую, Иркутскую и Свердловскую. Рабочий визит начался сегодня. Делегация уже прибыла в Новосибирск. Российский миллионник - третий по численности населения и самый крупный в Сибири. Прямые связи Беларуси с регионами страны-соседки - это основа двухстороннего торгово-экономического сотрудничества. Запланированы переговоры с губернаторами и посещение ряда предприятий, которые работают в тесной связке с белорусскими компаниями. Это машиностроительные производства и микроэлектроники. Сейчас в Новосибирске проходит ярмарка белорусских товаров и дни Минска. Как раз весомый товарооборот по продуктам питания. За прошлый год он составил почти 85 млн долларов. Рост вдвое по сравнению с 2021 годом. Причем экспорт-импорт делится поровну.