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Делегация белорусского правительства за три дня посетит три области России
От кооперации до импортозамещения. Делегация белорусского правительства во главе с премьер-министром Романом Головченко за три дня посетит три области России: Новосибирскую, Иркутскую и Свердловскую. Рабочий визит начался сегодня. Делегация уже прибыла в Новосибирск. Российский миллионник - третий по численности населения и самый крупный в Сибири. Прямые связи Беларуси с регионами страны-соседки - это основа двухстороннего торгово-экономического сотрудничества. Запланированы переговоры с губернаторами и посещение ряда предприятий, которые работают в тесной связке с белорусскими компаниями. Это машиностроительные производства и микроэлектроники. Сейчас в Новосибирске проходит ярмарка белорусских товаров и дни Минска. Как раз весомый товарооборот по продуктам питания. За прошлый год он составил почти 85 млн долларов. Рост вдвое по сравнению с 2021 годом. Причем экспорт-импорт делится поровну.
В этом году мы уже, собственно говоря, идем с ростом почти в два раза. Поэтому это говорит о том, что продукция все-таки белорусская востребована в этом регионе. Завтра мы посмотрим, будет ярмарка, в том числе нашей сельскохозяйственной продукции и продукции наших перерабатывающих предприятий. Помимо торговли нашими основными продуктами питания, попробуем локализовать здесь производство оборудования для молочно-товарных комплексов.
Основные переговоры стартуют завтра. В составе белорусской делегации руководители крупных белорусских предприятий, по результатам переговоров ожидается подписание новых контрактов.
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