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Делегация Египта посетила Центр беспилотных комплексов Академии наук
Белорусские беспилотники могут использоваться для контроля государственной границы, нефтегазопроводов и линий электропередачи в Египте. Об этом говорили сегодня во время посещения делегацией этой страны во главе со спикером Палаты представителей Али Абдель Аль Сайедом Центра беспилотных комплексов Академии наук. Политику продемонстрировали отечественные летательные аппараты гражданской и военной авиации. Они зарекомендовали себя, в том числе, в геологоразведке, сельском хозяйстве и в борьбе с браконьерством.
К слову, белорусские технологии производства летательных аппаратов уже применяются в Туркменистане и Вьетнаме. Возможные контракты с Египтом позволят выйти белорусским беспилотникам на рынок африканского континента.
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