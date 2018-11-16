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Делегация Египта посетила Центр беспилотных комплексов Академии наук

Белорусские беспилотники могут использоваться для контроля государственной границы, нефтегазопроводов и линий электропередачи в Египте. Об этом говорили сегодня во время посещения делегацией этой страны во главе со спикером Палаты представителей Али Абдель Аль Сайедом Центра беспилотных комплексов Академии наук. Политику продемонстрировали отечественные летательные аппараты гражданской и военной авиации. Они зарекомендовали себя, в том числе, в геологоразведке, сельском хозяйстве и в борьбе с браконьерством.

К слову, белорусские технологии производства летательных аппаратов уже применяются в Туркменистане и Вьетнаме. Возможные контракты с Египтом позволят выйти белорусским беспилотникам на рынок африканского континента.

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