Делегация из Чунцина посещает Минск с официальным визитом

Беларусь укрепляет межрегиональные контакты с китайскими провинциями. Сегодня этот курс подтвердили в правительстве, принимая делегацию города Чунцин. Он известен тем, что здесь открыт первый в Китае магазин белорусской продукции. К тому же, это центр железнодорожного сообщения Китая с Европой. Этот факт оказывает заметное влияние на развитие торговли между странами. Вице-премьер Анатолий Калинин отметил: интерес Беларуси - не только в плоскости наращивания транзита по маршруту "Один пояс и один путь", но и сотрудничества в сфере туризма, а также создания совместных производств в парке "Великий камень". Компании Чунцина могут стать резидентами этой экономической зоны. Кстати, уже завтра делегация посетит индустриальный парк, чтобы ознакомится с условиями ведения бизнеса на его площадке.