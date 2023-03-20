Делегация из Курской области посетила Речицкий метизный завод

Делегация из Курской области России во главе с заместителем губернатора Сергеем Стародубцевым прибыла в Беларусь с рабочим визитом. Первой точкой маршрута стал Речицкий метизный завод - крупнейший в Беларуси производитель крепежных изделий. Гости ознакомились с возможностями предприятия, планы по взаимодействию уже намечены.

Речицкий метизный завод входит в состав холдинга "Белорусская металлургическая компания". В 2022 году продукция предприятия поставлялась в более чем 30 стран. Также было освоено производство импортозамещающей продукции для отечественных заводов.