Делегация Хабаровского края во главе с губернатором с визитом в Минске

Беларусь и Дальневосточный регион России уверенно взялись за интенсификацию сотрудничества. На этот раз с визитом делегация Хабаровского края во главе с губернатором. И как точно сегодня сказал Президент, расстояния для экономики - не помеха. Действительно, практика показывает: эти 10 тысяч км - не такой уж и дальний свет. Буквально месяц назад Александр Лукашенко сам побывал на Дальнем Востоке. И там вместе с российским лидером и губернаторами определили конкретные направления сотрудничества, по которым будем двигаться дальше. Сама жизнь подталкивает к тому, чтобы нашим странам усилить взаимодействие. Промышленная кооперация, оборона, АПК, строительство. Это только несколько примеров для Хабаровского края. Оттуда к нам приехали лесозаготовители, аграрии, предприниматели, которые хотят диверсифицировать закупки и увеличить поставки белорусского. Так что, сразу из Дворца Независимости отправились продолжать общение в правительстве и на предприятиях. Илона Красутская с подробностями.





Наши люди на Дальнем Востоке

Похоже, даже рекордсмен по маршруту 10 тысяч км туда и обратно - губернатор Приморского края Олег Кожемяко не обидится, если у него в хорошем смысле появится конкурент. Еще один дальневосточный губернатор Михаил Дегтярев из Хабаровска готов пойти по его стопам. С собой в Беларусь привез солидную делегацию, в «губернаторском зале» дворца все бы просто не поместились. Поэтому здесь компактным составом.

Президент: Это наш нашумевший губернатор

Так почему нашумевший? Губернатор позиционирует себя как лоббист интересов Хабаровского края. С его приходом в регионе действительно стали заметны позитивные перемены. Началось активное строительство объектов здравоохранения и жилья. Словом, инициативных мы любим. Да и сам Дегтярев сказал: 20 предыдущих лет были хорошей базой для нашего сотрудничества, но настало время для рывка. Поэтому он здесь.





Лукашенко: Опыт сотрудничества Беларуси с Россией должен быть востребован и притягателен для других стран

"Несмотря на большие расстояния между Беларусью и Хабаровским краем, я хочу, чтобы идеологически правильно меня понимали. Я считаю, что от Бреста до Владивостока - это наше общее Отечество. И, несмотря на то, что на этом пространстве общем появились суверенные, независимые государства, мы как люди разумные должны отойти от разного рода предрассудков и организовать нормальное взаимодействие, чтобы было не хуже, чем в Советском Союзе", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что при этом нужно действовать так, чтобы не напрягать никого ни в России, ни в Беларуси, ни в других странах. "Но сделать так, чтобы мы были востребованы, наш опыт был востребован и притягателен для других республик. Это идеология моя с середины 90-ых после распада Союза. Я не изменял своему кредо и не отступал от этой идеологии, - сказал Президент. - Она зиждется на том, что восточнославянская цивилизация - это одна из опор и основ вообще мировой цивилизации. И уничтожить ее - это значит уничтожить полпланеты как минимум. Но мы должны на этом стоять, мы должны выдержать. Это сегодня очень актуально".

Еще в командировке на Дальнем Востоке Александр Лукашенко предельно четко обозначил: сейчас в сотрудничестве с российскими регионами ставка на кооперацию. А после с совместной продукцией страны будут выходить на другие рынки.

Президент: Сейчас момент, чтобы создавать кооперационные предприятия

Мы должны торговать. А торговля - основа всякой экономики. Мы можем поставлять вам и оборудование, и технику разную, и стройматериалы, и продовольствие, и промышленную продукцию. Но это слишком просто. Надо переходить к кооперации. И сейчас - не было бы счастья, да несчастье помогло - момент, чтобы создавать кооперационные предприятия. Мы готовы к тому, чтобы не только вы к нам приезжали и создавали здесь по кооперации предприятия, мы готовы работать у вас - в Хабаровске, во Владивостоке, если будет такое пожелание. Вы знаете нашу экономику, она избыточная для Беларуси - экспорт у нас почти столько, сколько мы потребляем. Поэтому мы можем развивать некоторые направления и в других странах, регионах Российской Федерации. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Лукашенко пригласили посетить Хабаровск

О планах нашего Президента еще побывать на Дальнем Востоке всем известно. Сегодня губернатор пригласил и в Хабаровский край с намеком, что там не только есть что посмотреть, но и построить. Масштаб задач демонстрирует факт, что ежегодно в регионе планируют строить миллион квадратных метров жилья.

И Дегтярев, что называется, обратился по адресу. У нас достаточно примеров дальневосточных строек. Один из последних - Владивосток, где мы помогаем с масштабным культурным центром.

Лукашенко о преодолении санкций в сотрудничестве с Россией: Мы можем справиться с любыми проблемами

Если вас устраивают наши строители, мы готовы работать под ключ. Мы уже показали, как мы можем строить. Мы готовы работать под ключ. В том числе жилищное строительство, школы (мы уже показали в России, как мы можем делать), детские сады, университеты. Мы по просьбе президента России подключились к строительству мощнейших объектов во Владивостоке, космодром Восточный - отдельная тема. Мы там уже начали работать. Готовы работать и в Хабаровском крае, если у вас будет такая необходимость. Инфраструктурные объекты - мосты, дороги - это наша тема, у нас достаточно специалистов в этом плане. И по цене, и по качеству мы вне конкуренции будем. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Президент также заявил, что Беларусь готова поставлять и создавать объекты по водоочистке, водоотведению, канализации, автомобили любой грузоподъемности. "Я это так подробно говорю, чтобы в России никто не переживал по поводу разного рода санкций. Мы сами можем справиться с любыми проблемами для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь на просторах нашего Отечества. Просто надо немного времени, чтобы расширить производство, развить эту кооперацию", - отметил Александр Лукашенко.

Вводятся санкции, проводится практически экспроприация собственности наших стран за рубежом. Это выбор Запада. Мы готовы выстраивать еще более тесное сотрудничество с предприятиями Республики Беларусь. Для нас важно как для региона удаленного быстро включиться в интеграционные процессы. И мы это обязательно сделаем. Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края России





Интерес к АПК вообще большой. Точно такую же ферму, какую белорусы построили на Сахалине, хотят видеть и в Хабаровском крае. В приоритете не только технологии. Из-за санкций на Дальнем Востоке молочные импортные продукты стали "золотыми". Но ничего, сухое молоко из Швеции, подорожавшее в 4 раза, хабаровские предприниматели уже заменяют белорусским.

Губернатор: Из-за санкций торговые цепочки перестраиваются на восток и в Беларусь

Иностранные западные санкции серьезно провели импортозамещение мозгов, как мы их называем, наших предпринимателей, которые полностью сейчас перестраивают товарные и логистические цепочки в первую очередь на восток и, конечно, в Беларусь как союзную республику. Поэтому мы буем закупать здесь новые МАЗы, БелАЗы, автобусы, производственные линии для молочного животноводства. Обязательно построим ферму. Приедем на "Белагро" в июне и как раз посмотрим все возможности, которыми обладает Республика Беларусь для наших селян. Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края России

Делегация Хабаровского края посетила МАЗ

БелАЗ, МАЗ, МТЗ - дилерская сеть этих брендов широко представлена на Дальнем Востоке. Сразу из дворца поехали договариваться об очередных поставках на Минский автомобильный. Заодно оценили новейшие разработки наших инженеров. Ну и классика для всех гостей предприятия - можно сесть за руль. Губернатор выбрал спортивный автомобиль Минского автозавода.Потом сразу на переговоры в правительство, где определили еще несколько перспективных направлений.





Интеграция как противостояние санкционному давлению

Сейчас, наверное, самое подходящее время для такого визита в условиях давления на наши страны со стороны Запада. Мы видим линии интеграции и кооперации в рамках Союзного государства как важный элемент противодействия. Все, что мы делаем в этом контексте, направлено на то, чтобы отстаивать наши приоритеты и наши общие базовые ценности. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

13 мая делегация Хабаровского края посетит Могилев