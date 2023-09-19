Делегация Краснодарского края изучила новинки холдинга "Амкодор"

Сегодня мы понимаем отрасли Краснодарского края. Там активно развивается строительство и дорожное строительство. Сейчас мы готовы предложить импортозамещенные, технологически независимые линейки продукции - как дорожно-строительной техники, сельскохозяйственной, так и коммунальной.

Виталий Гмырак, директор маркетинг-центра ОАО "Амкодор"