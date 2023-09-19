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Делегация Краснодарского края изучила новинки холдинга "Амкодор"

В Краснодарском крае хорошо знают белорусскую технику. Например, здесь успешно работает дилер холдинга "Амкодор". 19 сентября российским партнерам на предприятии показали новинки.

Кубань не самый лесистый регион России, но здесь вполне могут пригодиться компактные лесозаготовительные машины. А трактор "Акмкодор 5300" справится с любыми задачами в сельском и коммунальном хозяйстве.

Сегодня мы понимаем отрасли Краснодарского края. Там активно развивается строительство и дорожное строительство. Сейчас мы готовы предложить импортозамещенные, технологически независимые линейки продукции - как дорожно-строительной техники, сельскохозяйственной, так и коммунальной.
Виталий Гмырак, директор маркетинг-центра ОАО "Амкодор"

На Кубани постепенно обновляют общественный транспорт, поэтому особый интерес к нашим автобусам и электробусам. Десятки белорусских машин уже колесят по краснодарским улицам.

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