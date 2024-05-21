Делегация Магаданской области посетила МАЗ

Предприятия и организации региона нуждаются в современной и функциональной автомобильной технике. В настоящее время Минский автомобильный завод готов удовлетворить транспортную потребность предприятий Магаданской области. Были достигнуты договоренности о поставке 4 единиц полноприводных седельных тягачей МАЗ, также в настоящее время осуществляется поставка пассажирского автобуса для эксплуатации в городе Магадан.

Борис Мущинский, первый заместитель коммерческого директора ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ"