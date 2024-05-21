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Делегация Магаданской области посетила МАЗ

Делегация Магаданской области посетила Минский автомобильный завод. Гостей заинтересовала спецтехника белорусского производителя. Гостям из России продемонстрировали седельные тягачи, самосвалы и технику узкого профиля для выполнения определенного вида работ. Удалось подписать соглашения на поставку партии белорусских новинок.

Предприятия и организации региона нуждаются в современной и функциональной автомобильной технике. В настоящее время Минский автомобильный завод готов удовлетворить транспортную потребность предприятий Магаданской области. Были достигнуты договоренности о поставке 4 единиц полноприводных седельных тягачей МАЗ, также в настоящее время осуществляется поставка пассажирского автобуса для эксплуатации в городе Магадан.
Борис Мущинский, первый заместитель коммерческого директора ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ"

В планах развивать сотрудничество в сфере машиностроения, открывать новые представительства и дилерские центры белорусских брендов в Магаданской области. Наши машины смогут удовлетворить спрос в лесозаготовке, грузовых и пассажирских перевозках.

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