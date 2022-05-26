Делегация Нижегородской области посетила Минск - о чем договорились стороны?

Сотрудничество Беларуси и России прирастает новыми проектами. Многие инициативы приезжают к нам из регионов. Региональные связи крепнут и на фоне санкций: российские губернаторы рассчитывают на белорусские предприятия для замены импортных товаров, доступ которых на российский рынок закрыт. Это открывает дополнительные возможности для торговли и кооперации по линии Минска и Москвы. В белорусской столице побывала делегация Нижегородской области. Визит был расписан поминутно - встречи на разных уровнях, посещение предприятий, деловой совет. Наши экономики схожи, отметили гости. Это помогает в планировании будущих контрактов.



Гости привезли четкий и детальный план работы на перспективу. Мы заглянули, что в документах. Репортаж Ольги Анищенко. Минск и Нижний Новгород друг другу давно знакомы. Об этом красноречиво расскажет тот факт, что среди полутора сотен торговых партнеров Нижегородской области Беларусь в этом списке номер один! Отсюда высокие цифры взаимной торговли - в минувшем году 700 миллионов долларов. Больше у нас выходит разве что с Москвой и Московской областью, да еще с Питером.



Но это вовсе не предел, скажет губернатор. Тем более, сегодня, когда сотрудничество продиктовано санкциями и запретами на отдельные виды европейских товаров. Зеленый свет для союзников!



И действительно, губернатор приехал подготовленным. В регионе уже работает целый центр по замещению европейского и заокеанского импорта. Каталог товаров с предельно четкими данными - что, где и кому нужно прямо сейчас - промежуточный итог работы большой группы экспертов. Дескать, вот они, свободные ниши! И внушительный список возможностей для белорусских промышленников.



В общем, с таким расчетом и миллиард не заоблачная цифра. Партнеры рассчитывают на этот уровень товарооборота уже в будущем году. У экономик много схожего. В области работает сборочное производство лифтов, выпуск деталей для белорусского автопрома, открыт торгово-сервисный и учебный центр Минского тракторного завода - это лишь некоторые проекты. Стоит добавить к ним лишь один мощный строительный вектор - в регионе активно возводят жилье и дороги - и масштабы сотрудничества уже заметно вырастут. С этой целью делегация гостей воочию осмотрела новинки белорусского автопрома.



Предложений в Минске звучало много. И на всех уровнях. Это не только машиностроение, с которым в регионе давно на "ты", а еще нефтехимия, строительство, фармацевтика и, конечно, аграрное дело.



Аналогичных примеров успеха в России немало. Другое дело, что сегодня время другое - союзные связи куда крепче, а проектов куда больше, как и желания работать сообща. Гости, к слову, подкрепили его еще и желанием вернуть прямое авиасообщение между Минском и Нижним Новгородом. Не только для бизнеса, но идля развития туризма. Губернатор заверил: в столицах есть на что посмотреть!