Делегация правительства Беларуси с визитом в Астрахани: что в планах и о чем будут договариваться

О совместной работе белорусских компаний с предприятиями Астрахани, а также перевалке наших грузов через порты этого российского региона будут говорить сегодня во время рабочего визита делегации правительства Беларуси во главе с премьер-министром. Речь пойдет об отправке товаров через Волгу по Каспийскому морю, ведь Астрахань находится на пути большого транспортного коридора "Север - Юг".



На 31 января запланированы переговоры с губернатором и посещение предприятий, которые сотрудничают с белорусскими производителями. Среди них - и крупная компания по выпуску труб для Роснефти. Часть из предприятий находится в особой экономической зоне "Лотос". Соглашения о взаимодействии с ней есть у наших областных СЭЗ. Также в Астрахани работает и торгово-сервисный центр МТЗ. Его открыли в марте прошлого года.