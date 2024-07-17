Делегация правительства Беларуси во главе с Романом Головченко находится в Гаване с официальным визитом

Я не мог не прийти, зная, что здесь с визитом гости из Беларуси. Братской для Кубы страны, с необыкновенной историей. Еще со времен СССР были очень тесные отношения с белорусами. Почти все развитие сельского хозяйства Кубы происходило с участием вашей страны. Трактора МТЗ, МАЗы. Весь опыт по птицефермам и другим сельхознаправлениям. Но это только часть большого прошлого, которая нас объединяет. В ближайшее время эта копилка точно станет тяжелее.



Куба, несмотря на расстояние, страна для нас близкая. Многие белорусы в свое время работали на Острове, а кубинцы учились в наших вузах. И такая народная дипломатия и общение дают свои плоды. Встречают тепло и готовы работать вместе. А еще Куба для белоруса - это точно что-то родное. Когда смотришь на улицы, где волги, нивы и жигули. Невольно возвращаешься к себе на родину на несколько десятков назад.



Да, Куба - это буквально музей для любителей ретро авто. По ним здесь можно изучать развитие автопрома многих стран. И что самое удивительное, что все эти модели не экспонаты, которые вышли раз в год на показательный пробег, а настоящие средства для передвижения. Одним словом, все на ходу. Так что для тех, кто попадает на Кубу сейчас, бывая здесь ранее, окажется в привычной обстановке. И такая атмосфера располагает к общению. Абсолютная открытость - это главное в нашем двустороннем диалоге.



Премьер-министр Кубы приезжал в Минск осенью 2023-го. Тогда обозначили проекты на перспективу. Сегодня время посмотреть, что удалось сделать. И визит подтверждает статус превосходных отношений между президентами и народами двух стран.



Хуан Эстебан Лазо Эрнандес, председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы

