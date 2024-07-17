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Делегация правительства Беларуси во главе с Романом Головченко находится в Гаване с официальным визитом
Поддерживаем экономику с помощью развития отношений с надежными партнерами. На политической уровне у Беларуси и Кубы есть взаимопонимание и поддержка. Мы совместно противостоим оголтелому внешнему давлению.
Об этом говорили сегодня премьер-министр Беларуси с президентом Кубы. В Гаване с официальным визитом - делегация правительства Беларуси. Там работает корреспондент Светлана Лукьянюк.
Рота почетного караула. Венесуэла провожала делегацию нашего правительства по всем каноном протокола официального визита. Но про особое отношение к Беларуси от имени всего Каракаса сказала замминистра иностранных дел: "Спасибо за ваш визит! Уверена, победу нашего президента мы будем праздновать в Минске".
Напомним, что наш премьер-министр передал приглашение от Александра Лукашенко президенту Мадуро, чтобы после победы на выборах он в третий раз приехал в Беларусь. О словах поддержки от нашего Президента Мадуро буквально в тот де день громко рассказал своим избирателям.
Нынче время, когда друзьям нужно крепче держаться вместе. Поэтому неудивительно, что после Каракаса мы прилетели на Кубу.
Международный аэропорт Хосе Марти Гаваны, главные воздушные ворота Кубы, встречал белорусскую делегацию жарким зноем и непривычной для наших широт высокой влажностью.
Первые переговоры прямо в аэропорту с заместителем министра иностранных дел. Мы приехали с пакетом готовых предложений и контактов.
Дань памяти символам нации - это не просто часть программы. Это наше уважение к истории своих друзей. Венок от премьер-министра к монументу Хосе Марти. Он национальный герой Кубы. Поэт и лидер освободительного движения, которого называли Апостолом Независимости. Смог объединить вокруг себя единомышленников в Кубинскую революционную партию в 19-м веке. В 20-м за его идеи свободы боролся Фидель Кастро. Но и поныне их приходится отстаивать и Беларуси, и Кубе. Об этом говорили на встрече с парламентариями. У этого состава законодателей развитие сотрудничества с Беларусью в приоритете.
Хотела бы поблагодарить Беларусь за неизменную позицию в поддержку населения Кубы в борьбе против несправедливой экономической, торговой и финансовой блокады США против нашей страны. А также то, что вы выступаете против включения Кубы в список стран, которые якобы спонсируют терроризм. Эту стойкую позицию ценят на только политические власти, но и наши люди. Я хотела бы осудить и санкционные меры, которые принимаются в отношении Беларуси. Жизнь показывает, что наши страны должны объединяться, чтобы вместе смягчить удар.
Именно в такие сложные моменты необходимо еще больше объединяться и совместно отстаивать наш национальный суверенитет и право самостоятельно определять наше развитие. Разговор единомышленников. На одной волне. И такое общение просто не мог пропустить председатель ассамблеи. Оставив на время заседание сессии, где рассматривался важный для страны закон о государственных компаниях, он неожиданно появился и лично поприветствовал нашу делегацию.
Я не мог не прийти, зная, что здесь с визитом гости из Беларуси. Братской для Кубы страны, с необыкновенной историей. Еще со времен СССР были очень тесные отношения с белорусами. Почти все развитие сельского хозяйства Кубы происходило с участием вашей страны. Трактора МТЗ, МАЗы. Весь опыт по птицефермам и другим сельхознаправлениям.Но это только часть большого прошлого, которая нас объединяет. В ближайшее время эта копилка точно станет тяжелее.
Куба, несмотря на расстояние, страна для нас близкая. Многие белорусы в свое время работали на Острове, а кубинцы учились в наших вузах. И такая народная дипломатия и общение дают свои плоды. Встречают тепло и готовы работать вместе. А еще Куба для белоруса - это точно что-то родное. Когда смотришь на улицы, где волги, нивы и жигули. Невольно возвращаешься к себе на родину на несколько десятков назад.
Да, Куба - это буквально музей для любителей ретро авто. По ним здесь можно изучать развитие автопрома многих стран. И что самое удивительное, что все эти модели не экспонаты, которые вышли раз в год на показательный пробег, а настоящие средства для передвижения. Одним словом, все на ходу. Так что для тех, кто попадает на Кубу сейчас, бывая здесь ранее, окажется в привычной обстановке. И такая атмосфера располагает к общению. Абсолютная открытость - это главное в нашем двустороннем диалоге.
Премьер-министр Кубы приезжал в Минск осенью 2023-го. Тогда обозначили проекты на перспективу. Сегодня время посмотреть, что удалось сделать. И визит подтверждает статус превосходных отношений между президентами и народами двух стран.
Мануэль Марреро Крус, премьер-министр Кубы:
У нас исторические узы. Очень многое нас связывает. И мы поддерживаем друг друга и в сложные моменты. Мы очень благодарны за сотрудничество, оказанное Беларусью в таких чувствительных вопросах, как поставки продовольствия, в частности, сухого молока, которое очень важно для наших детей, чтобы у них был этот ценный продукт. И нам нужно активно двигаться и по другим проектам. Помощь, которую мы получаем от дружеских стран, в числе которых Беларусь, поможет нам выйти из сложной экономической ситуации.В прошлом году мы нарастили товарооборот вдвое. За 5 месяцев этого года плюс еще 20 %. Общие цифры не велики, но нужно учитывать и весь внешний фон вокруг двух стран. И главное, что есть тенденции к росту и перспективность проектов.
Мы должны прямо и откровенно говорить друг другу о сложных моментах, если они есть. Именно так мы сможем прийти к реализации тех проектов, которые выгодны для обеих сторон. Нас многое объединяет. Мы никогда не изменяли и не изменим свои позиции относительно непреемственности экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы. Именно успехов в сфере экономики ждут наши президенты и наши народы.
И такие успехи уже есть. В Гаване общие стремления скрепили подписями. Договорились о поставках лекарств из Беларуси и совместном производстве у нас. Инновационные кубинские онкопрепараты прошли регистрацию в Беларуси.
Большинство поставок, которые идут на Кубу с экспортной поддержкой Банка развития. В этом году уже было четыре кредита. Подписаны контакты на поставку тысячи тонн сухого молока для детского питания. И не только. В целом продажа товаров за последнее время приросла в полтора раза, расширилась и номенклатура.
Это практический результат договоренностей в рамках визита делегации правительства Беларуси. Базовые документы для работы. Но их точно станет больше. Про экономику и политику, независимость и свою позиции по глобальным процессам мировой повестки говорили и на встрече с президентом Кубы.
Страна, которая знает, чего стоит свобода и готова за нее бороться, и поныне верна идеям Фиделя Кастро. Про легендарного политика и вождя резолюции рассказывают в одном из центров Гаваны. Приглашают самых почетных гостей показать свое историческое наследие. Наследие, которое хорошо известно и многим в Беларуси.
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