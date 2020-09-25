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Делегация Псковской области посещает Витебский регион
В Пскове будут проходить дни Витебской области. Об этом сегодня договорились руководители северного региона Беларуси и Псковской области. Делегация из России прибыла в Витебскую область в рамках 7-го Форума регионов братских стран, который состоится в Минске 28-29 сентября. Гости посетили сельскохозяйственное предприятие "Мазолово" в Витебском районе. Здесь на молочно-товарном комплексе применены самые современные технологии и методики. Опыт белорусских животноводов интересен в связи с тем, что в Новосокольничском районе Псковской области сейчас готовится к запуску молочно-товарный комплекс на тысячу 800 голов.
Строительство - еще одна точка, где сходятся интересы двух регионов
Так, белорусские подрядчики принимали участие в возведении Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Есть договоренность продолжить сотрудничество в этой сфере.
Михаил Ведерников, губернатор Псковской области России:
"Нам много что надо делать, много что надо реконструировать, строить. И мы понимаем, что исключительно ресурсов строительной сферы Псковской области для этого не хватит. На некоторых объектах работали подрядчики, которые привлекали белорусских строителей. Я хочу сказать, что там достаточно высокое качество и хорошие сроки".
Гости из Пскова посетили высшие учебные заведения Витебска, а завтра примут участие в "Дожинках-2020"
Гости из Пскова посетили высшие учебные заведения Витебска, а завтра примут участие в областном празднике урожая "Дожинки-2020". В настоящее время в Витебском регионе зарегистрировано более 350 организаций с участием российского капитала. На областном уровне успешно реализуются 25 соглашений о сотрудничестве с администрациями регионов России.
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