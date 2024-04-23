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Делегация Смоленской области во главе с губернатором прибыла в Витебский регион. Узнали, что в плане посещения российских гостей

Перспективы сотрудничества Беларуси и Смоленской области обсуждают на севере страны. Уже в июне Витебская область примет XI Форум регионов Беларуси и России, который пройдет в самом областном центре, а также в Полоцке и Новополоцке. А сегодня в маршруте российской делегации Оршанский льнокомбинат, логистический комплекс, а также центр комплексного инжиниринга в сфере водоснабжения и водоотведения. За минувший год внешнеторговый оборот Беларуси и Смоленской области составил 4,4 млрд долларов. С начала 2024-го заметно активизировался экспорт в Смоленскую область грузовой и пассажирской техники, текстиля, станочного оборудования.

Поражены в хорошем смысле слова объемом промышленного производства, в том числе хорошей организацией холдингов. В частности, сельскохозяйственных - взаимодействие сельского хозяйства с промышленной переработкой. И, конечно, мы примем активное участие в Форуме регионов, привезем большую делегацию нашего бизнеса, наших предприятий. Наши предприятия показывают хорошие темпы роста именно за счет синергии и тесного взаимодействия.
Василий Анохин, губернатор Смоленской области России
Точек соприкосновения огромное количество: начиная от культуры, образования и заканчивая промышленными предприятиями. Уже контурно договорились, что огромный магазин "Да дому" и "Белорусский лен" откроем в центре Смоленска. Смоленск мы рассматриваем как ворота в Российскую Федерацию и возможность захода промышленной продукции и производственных проектов. Ну, а коллеги рассматривают нас как ворота входа на белорусский рынок.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома

Прорабатываются наиболее эффективные варианты взаимодействия, есть необходимость формирования перспективного механизма между производителями товаров и логистическими компаниями. Среди направлений, которые необходимо развивать, - туризм и детское оздоровление.

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