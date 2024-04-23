Делегация Смоленской области во главе с губернатором прибыла в Витебский регион. Узнали, что в плане посещения российских гостей

Перспективы сотрудничества Беларуси и Смоленской области обсуждают на севере страны. Уже в июне Витебская область примет XI Форум регионов Беларуси и России, который пройдет в самом областном центре, а также в Полоцке и Новополоцке. А сегодня в маршруте российской делегации Оршанский льнокомбинат, логистический комплекс, а также центр комплексного инжиниринга в сфере водоснабжения и водоотведения. За минувший год внешнеторговый оборот Беларуси и Смоленской области составил 4,4 млрд долларов. С начала 2024-го заметно активизировался экспорт в Смоленскую область грузовой и пассажирской техники, текстиля, станочного оборудования.