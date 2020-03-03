Делегация Соединенных Штатов оценила преимущества предприятия "Штадлер" в Фаниполе

Технологию производства белорусских поездов для минского метро будут перенимать на заводе "Штадлер" в американском городе Атланта. Представительная делегация Соединенных Штатов оценила преимущества предприятия в Фаниполе. А сегодня с процессом сборки вагонов для минской подземки ознакомили журналистов. Предприятие находится в свободной экономической зоне в Дзержинском районе, который показывает высокие результаты как в промышленной, так и в сельскохозяйственной деятельности. Надежда Сербиненко продолжит тему.



Цехи завода "Штадлер" в Фаниполе, обычно закрытые для посетителей, сегодня оказались под пристальным взором десятка журналистов. Итоги экономической деятельности за прошлый год и планы производства на 2020 - все важные цифры перед камерами и диктофонами назвал лично директор завода Филипп Бруннер. Он же сегодня и экскурсовод.





В США будет налажено производство поездов по примеру завода в Фаниполе

Буквально два недели назад завод в Фаниполе посетила делегация из американского города Атланта. В Беларуси их заинтересовали новые поезда, что уже месяц

. Дело в том, что технические характеристики поездов в метрополитенах Минска и Атланты похожи, поэтому и новое производство (только уже в США) будет налажено по примеру завода в Фаниполе. Сотрудничество с Минским метрополитеном стало для завода особенным и имиджевым проектом.

"Штадлер Минск" работает над крупными заказами для железных дорог Венгрии, Словении, Азербайджана и Норвегии

Параллельно "Штадлер Минск" работает над крупными заказами для железных дорог Венгрии, Словении, Азербайджана и Норвегии. А в апреле в Фаниполе планируют открыть новый завод преобразователей. Кстати, "Штадлер" активно развивается и благодаря своей локации. Он находится в свободной экономической зоне в Дзержинском районе, где на льготных условиях свою деятельность осуществляют десятки предприятий. В общей сложности весь Дзержинский район показывает высокие результаты как в промышленной, так и в сельскохозяйственной деятельности.

Дзержинский район входит в топ. Одно из таких хозяйств, где мы сейчас и находимся. Здесь одна корова дает 35 литров молока. Высокий показатель - плодотворная работа всего коллектива.

Агрокомбинат "Дзержинский" ежегодно наращивает темпы производства