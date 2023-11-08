Делегация Ставропольского края заинтересовалась поставками коммунальных машин МТЗ

Сразу после переговоров на высшем уровне гости отправились на Минский тракторный завод. Там ознакомились со всей линейкой техники и ее новинками. Также на главном сборочном конвейере гостям показали, как с нуля собирают белорусский трактор. Делегация проявила интерес к поставкам коммунальных машин. По словам российских партнеров, такая кооперация позволит обеспечить технологический суверенитет.