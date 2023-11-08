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Делегация Ставропольского края заинтересовалась поставками коммунальных машин МТЗ

Сразу после переговоров на высшем уровне гости отправились на Минский тракторный завод. Там ознакомились со всей линейкой техники и ее новинками. Также на главном сборочном конвейере гостям показали, как с нуля собирают белорусский трактор. Делегация проявила интерес к поставкам коммунальных машин. По словам российских партнеров, такая кооперация позволит обеспечить технологический суверенитет.

В Ставрополье функционирует торговый дом холдинга. Белорусская сторона готова предложить варианты, учитывая все пожелания заказчика.

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