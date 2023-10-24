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Деловой форум, посвященный открытию Белорусской недели предпринимательства, проходит в Минске

Большой бизнес-диалог сегодня проходит в Минске. Деловой форум, посвященный открытию Белорусской недели предпринимательства, собрал огромное количество экспертов, представителей госорганов и главное - бизнеса. Роль инновации в развитии малых и средних предприятий, презентации стартапов, экономический турнир и многое другое.

Рассказывает Алина Лаппо. Подробности в видео.


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