Деловой форум, посвященный открытию Белорусской недели предпринимательства, проходит в Минске

Большой бизнес-диалог сегодня проходит в Минске. Деловой форум, посвященный открытию Белорусской недели предпринимательства, собрал огромное количество экспертов, представителей госорганов и главное - бизнеса. Роль инновации в развитии малых и средних предприятий, презентации стартапов, экономический турнир и многое другое.



Рассказывает Алина Лаппо. Подробности в видео.