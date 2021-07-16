День электротранспорта прошел в "Великом камне"

День электротранспорта сегодня прошел в индустриальном парке "Великий камень ". Автомобили, велосипеды, скутеры и автобусы на электрическом ходу - не просто средство передвижения, а транспорт завтрашнего дня. Переход на экологически чистые машины позволит снизить негативное влияние на природу. О своем намерении отказаться от выпуска автомобилей с двигателем внутреннего сгорания уже объявили крупнейшие автоконцерны. И Беларусь тоже на эковолне! Курс на экологию поддерживается на самом высоком уровне.

Перспективы развития зеленых авто в нашей стране узнавала Алина Лаппо.

С каждым годом количество электрокаров увеличивается во всем мире. По прогнозам экспертов, к 2040 году треть машин будет на батареях. Беларусь не отстает от мирового экотренда, парк зеленых авто растет в соответствии с мировыми тенденциями. Сегодня на белорусских дорогах порядка 4 тысяч электромобилей.

Транспорт будущего уже сейчас устраивает революцию. За первое полугодие нынешнего года электрокаров в стране появилось больше, чем за весь прошлый год. Активно пополняется и городской парк электробусов, их на дорогах уже больше сотни.

Перспективы развития электротранспорта хорошие - и это говорят и сами цифры. Принимаются меры по стимулированию развития, и в отношении тарифов на электрическую энергию для зарядных станций развивается и электрозарядная инфраструткура. Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси

Сегодня сеть элетрозарядок включает 450 ЭЗС. До конца года установят еще 150. Это позволит обслуживать около 40 тысяч электрокаров.

В нашей стране сегодня создана базовая сеть, которая позволяет владельцу электромобиля беспрепятственно зарядиться практически в любой точке Беларуси. Более того, мы смотрим уже в зарядные станции, которые будут позволять заряжать электромобиль за 10 минут - это супербыстрые зарядные станции. И буквально в следующем году в июле в Минске будет запущен супербыстрый комплекс, который будет содержать новые технические решения. Андрей Котик, заместитель гендиректора ПО "Белоруснефть "

Площадка "Великого камня " была выбрана неслучайно - это центр притяжения инноваций, и здесь тоже собирают транспорт будущего. Сегодня в китайско-белорусском индустриальном парке 71 резидент, 8 из которых активно продвигают экологически чистые машины.













Есть предприятия здесь, в парке "Великий камень ", которые планируют выпускать ту продукцию, которая в таком тренде, которая используется практически во всех странах мира. Электровелосипеды, электроскутеры и так далее. И мы такую же тему хотим подхватить, потому что она не только интересна в самой стране - это огромный экспортный потенциал. Александр Ярошенко, глава администрации китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень"

Зеленые технологии, умные машины и города, экономика без ущерба для экологии - за этим будущее. И для этого уже сделано немало. На электротягу начинают переходить не только наши граждане, но и промышленные предприятия. Экономия от их использования весомая. А благодаря запуску Белорусской АЭС для развития этой отрасли откроются новые возможности.

