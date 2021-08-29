День с шахтером на Беларуськалии

Шахтеры точно знают цену земли и дорожат ею. Перед ними ежедневно открывается одно из главных богатств Беларуси - минеральные ресурсы. Щедрые калийные магистрали находятся на глубине в сотни метров, их протяженность уже исчисляется тысячами километров. Работа в недрах идет круглые сутки: конвейер по добыче руды не останавливался и сегодня. День шахтера при искусственном свете и под рев комбайна встретили 1 400 горняков. Маршрут к центру земли исследовала и Елена Витко.

Экскурс в профессию, а заодно знакомство с музеем трудовой славы Беларуськалия для своей семьи провел Андрей Шемет. На предприятии он работает два десятилетия. Отвечает за спуск и подъем людей, доставку грузов, выдачу руды и за вентиляцию шахт.

Я прихожу на работу и чувствую, что на мне лежит большая ответственность. Очень важный участок. Нас даже некоторые называют сердцем рудника. Т. е. пока сердце бьется, пока работают машины, осуществляются подъемные работы, идет подъем руды, люди работают/ Андрей Шемет, мастер участка подъема рудника 4-го рудоуправления ОАО "Беларуськалий"

Детям уж точно есть с кого брать пример и есть кем гордиться. Многодетная мама Мария Шемет - лаборант химического анализа и третья в династии калийщиков.













Вот на этой фотографии представлен мой дедушка Зеленцов Игорь Илларионович, который вместе со своей геологической группой проводил исследования, раскопки Старобинского месторождения калийных удобрений. Он внес очень большой вклад в развитие нашего предприятия/ Мария Шемет, лаборант химического анализа центральной лаборатории ОАО "Беларуськалий"

Под особым вниманием медицина, спорт, жилищные вопросы

В свою же очередь калийный гигант ценит самоотдачу каждого сотрудника. Для них и, конечно, благодаря им развивается не просто город, а регион и страна. Среди социальных проектов, например, оздоровление и отдых в санаториях и детских лагерях. Под особым вниманием медицина, спорт, жилищные вопросы. Настоящим подарком для горняков стал дом на 322 квартиры.

Эмоции зашкаливают, переполняют. Все хорошо, все получилось. Свободная планировка в квартире. Комнаты будут все смежные, скорее всего, т. к. много детей. Школа рядом, садик есть, инфраструктура развивается, все хорошо Андрей Шемет, мастер участка подъема рудника 4-го рудоуправления ОАО "Беларуськалий"

У нас работает очень много людей разноплановых: у нас есть сельское хозяйство, кафе, общепит. И мы должны чем-то привлекать людей, в первую очередь жильем и всеми социальными льготами. Это все делается для того, чтобы наши люди с охотой шли на работу. И также с охотой возвращались с работы. Игорь Делендик, заместитель гендиректора ОАО "Беларуськалий"

Так, на Беларуськалии сегодня работают почти 18 тысяч человек. Более 65 % из них мужчины, 34 % женщины. Средний возраст сотрудников 40 лет. Особая миссия лежит на шахтерах: ежедневно в минеральные пещеры спускаются 1 400 горняков.

Для того чтобы спуститься в шахту, при себе необходимо иметь самоспасатель. Мы используем "Горняк" нового типа. Используем также светильник, чтобы работники освещали себе путь в шахте, а также необходимы средства индивидуальной защиты/ Михаил Волчек, и. о. заместителя главного инженера по производству рудника 4-го рудоуправления ОАО "Беларуськалий"

Когда спецформа и разрешение на спуск получены, остается ждать транспорт. Шахтная клеть ходит по строгому расписанию. Такой лифт движется в среднем 8 метров в секунду, а путешествие к центру земли занимает пару минут. Здесь же встречает "маршрутка". Эта "шустрая белка" отвечает за трансфер к лаве.

Мы находимся на глубине минус 740 метров, и перед нами открывается настоящий подземный город. Только праздников и выходных здесь не бывает - работа круглосуточно! Длина лабиринтов только на 4-м рудоуправлении около 500 километров. Всего же калийные магистрали предприятия растянулись на полторы тысячи. Это как до Москвы и обратно.

Как выглядит добыча руды?

Щедрые земные недра отбивает комбайн. Красный слой самый ценный. Реже встречается белый, это чистый калий. Серые полосы - глина, а желтые - песчаник.













С января данная бригада отбила 445 тонн руды, уходка лавы составила 551 метр. Это довольно высокие показатели, особенно с учетом нынешней ситуации, сложных геологических и сложных горно-технических условий, которые присутствуют здесь. Михаил Волчек, и. о. заместителя главного инженера по производству рудника 4-го рудоуправления ОАО "Беларуськалий"

Успех в покорении калийных горизонтов на этом участке во многом зависит от Андрея Шкрабы. Машинист горно-выемочных машин трудится здесь 18 лет. На счету бригадира есть и миллионные рубежи. А в преддверии профессионального праздника копилку достижений пополнил знак "Шахтерская слава" II степени.